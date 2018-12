Kaj se pet let po nesreči dogaja z Mihaelom Schumacherjem?

Pred petimi leti je usoda kruto zaznamovala življenje enega najboljših športnikov vseh časov. Nekdanji sedemkratni svetovni prvak formule ena je v smučarski nesreči 29. decembra 2013 dobil hude možganske poškodbe, njegovo zdravstveno stanje pa je še zdaj ena najbolje varovanih skrivnosti v športnem svetu.

V dirkalniku skoraj brez poškodb, usodna nesreča na smučeh

Nemški zvezdnik je preživel leta in desetletja za volanom izjemno močnih in hitrih dirkalnikov - celotno kariero je prestal skorajda brez večjih poškodb, le leta 1999 si je v trčenju v Silverstonu zlomil nogo. Po koncu kariere pa se je ponesrečil med smučanjem, med rekreacijo. Decembra 2013 je padel v Meribelu, pri čemer niti ni bil preveč hiter, nosil je tudi zaščitno čelado, le izjemno nesrečen splet okoliščin ga je v trenutku iz zvezdniškega sveta spravil v povsem drugačen položaj.

Vila ob Ženevskem jezeru - trdnjava dobro varovane skrivnosti

Posledice padca so bile hude poškodbe možganov; več mesecev je bil v smrtni nevarnosti, pozneje so ga iz bolnišnice preselili v domačo oskrbo. Vila Schumacherjev ob Ženevskem jezeru je od septembra 2014 trdnjava dobro varovane skrivnosti, dostop do tja imajo le redki. Uradnih informacij o tem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, je zato zelo malo.

Menedžerka Sabine Kehm je tista, ki skrbi, da skrivnost ostane skrivnost. Občasno posreduje sporočila za javnost, ki pa so splošne narave in govorijo o tem, da si v njegovi družini prizadevajo, da bi Michael Schumacher kar najbolje okreval.

Govorice so take in drugačne

Navijači zato ugibajo, kakšen je danes svet Michaela Schumacherja. Govorice so občasno zelo glasne - od tistih, ki pravijo, da nemočen leži v bolniški postelji, pa do bolj optimističnih, da lahko sam hodi in da okrevanje poteka dobro. Nemški mediji poskušajo občasno priti do kakšne podrobnejše informacije, a se potem navadno izkaže, da viri niso bili zanesljivi; nazadnje so tako poleti poročali o tem, da bodo nekdanjega dirkača preselili v vilo v Španiji, pa so potem v družini Schumacher to zanikali, rekoč, da gre le za njihovo počitniško hišo, kjer ne nameravajo živeti stalno. Prav tako so priljubljena ugibanja o tem, koliko stane njegova zdravniška oskrba, nekateri mediji so tako poročali o številki 55 tisoč funtov tedensko, kolikor naj bi Schumacherjevi odšteli za zdravstveno oskrbo in nego.

Poiskali so pomoč strokovnjaka za pravne vidike medijev in varstvo osebnih podatkov

Za varovanje zasebnosti so se pri Schumacherjevih odločili tudi za pravno pot, saj so za zastopanje na tem področju pooblastili frankfurtskega strokovnjaka za pravne vidike medijev in varstvo osebnih podatkov Felixa Damma. "Lahko razumem, da nekatere ljudi zanima, kako mu gre. Na drugi strani pa je zahteva oziroma želja njegove družine ter tudi njegova, ki jo je po koncu aktivne kariere večkrat izrazil, da bi rad ohranil svojo zasebnost," je dileme javnosti o informiranju za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil Damm.

Todt ve več kot drugi

Med tistimi, ki zanesljivo vedo več, je predsednik krovne avtomobilistične zveze Fie Jean Todt. Nekoč je bil Francoz vodja Ferrarijeve ekipe v formuli ena in je tudi zelo dober prijatelj Michaela Schumacherja ter pogost obiskovalec v vili. Jeseni je v pogovoru za časnik Auto Bild omenil, da sta skupaj spremljala zadnjo dirko sezone formule ena, podrobnosti pa ni razkril.

Medijski žarometi zdaj usmerjeni na Schumacherjeva otroka

Pozornost javnosti pa se zdaj počasi z Michaela Schumacherja obrača tudi na njegova otroka. Še kot aktiven dirkač si je prizadeval, da sta bila sin Mick in hčerka Gina, ki sta zdaj stara 19 in 21 let, čim manj udeležena v medijskem svetu. Zdaj sta mlada Schumacherja sama v njem, še posebej sin, ki bo naslednje leto naredil nov korak v dirkaški karieri in se preizkusil v formuli 2.

3. januarja bo dopolnil 50 let

V teh dneh se sicer v družini Schumacher prepletata dva pomembna datuma - ob 29. decembru, ki je tako močno zaznamoval življenje svetovnega prvaka, še 3. januar, ko ima Schumacher rojstni dan. V prihajajočem letu 2019 bo dirkač, ki je za Jordan, Benetton, Ferrari in Mercedes med letoma 1991 in 2012 zbral 308 nastopov na dirkah, na 91 zmagal, bil 68-krat najhitrejši v kvalifikacijah in se skupno 155-krat povzpel na zmagovalne stopničke, dopolnil okroglih 50 let.