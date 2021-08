Jan Pancar do prepričljive zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po skoraj trimesečnem premoru se je v nedeljo v organizaciji ŠD MX Akademija Sašo Kragelj v Radizelu odvila tretja dirka državnega prvenstva. Ogledalo si jo je več kot 1500 gledalcev, je še v izjavi sporočil AMZS.

V najmočnejšem razredu MX Open je slavil Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični), ki ni dovolil presenečenja. Solidno je odpeljal obe vožnji in si privozil lepo prednost pred zasledovalci. Še najbolj se mu je približal Peter Irt (AMD Irt brothers), ki je bil v obeh vožnjah drugi. Na tretjem mestu sta se izmenjala Žan Žaler (AMD Slovenske Konjice) v prvi vožnji in avstrijski dirkač Manuel Bermanschlager v drugi vožnji. Žaler je skupno osvojil tretje mesto za drugim Petrom Irtom in zmagovalcem Pancarjem.

Irt v vodstvu

V skupnem seštevku DP v razredu MX Open še naprej vodi Peter Irt, na drugo mesto se je po današnjem popolnem izkupičku obeh voženj prebil Pancar, tretji pa je Miha Bubnič (Društvo ACJ sport). Ob koncu prve vožnje je grdo padel Jaka Završan (ŠD Myteam motocross). V bolnišnici so ugotovili, da ima k sreči le izpahnjeno ramo in si je že lahko ogledal zaključek tekmovalnega dne.

V skupnem seštevku DP v razredu MX Open še naprej vodi Peter Irt. Foto: Grega Valančič/Sportida

V razredu MX2 je suvereno slavil avstrijski tekmovalec Simon Breitfuss. Obe vožnji je prepričljivo dobil. Na drugo mesto se je obakrat uvrstil Denis Jakša (AMD Kolpa MXS), tretje pa si je privozil Matevž Robek (MX Fire group). Breitfuss se je z današnjo dvojno zmago zavihtel tudi na prvo mesto skupnega seštevka razreda MX2. Sledita mu Robek in Jakša.

Pekljaj po razburljivem razpletu ugnal Hrvata

V razburljivem razpletu razredu MX125 je tesno slavil Jaka Pekljaj (AMD Šentvid pri Stični) pred Hrvatom Luko Kunićem. V prvi vožnji je slavil hrvaški predstavnik pred Pekljajem, v drugi pa sta nato zamenjala, kar je skupno zmago prineslo Pekljaju. V senci napetih bojev za zmago je na tretjem mestu dirko končal hrvaški tekmovalec Dino Lončar. V seštevku državnega prvenstva je prvo mesto še naprej v rokah Kunića, na drugem je Tilen Demšič (AMD Orehova vas), na tretjem pa Alen Gajser (ŠD MX akademija Sašo Kragelj).

V kategoriji veteranov 40 je slavil Borut Koščak, med veterani 50 pa Bogomir Gajser. V razredu MX85 je slavil Madžar Noel Zanocz, najboljši Slovenec pa je bil Žan Oven. V razredu MX65 je bil najhitrejši Val Slavec, v MX50 pa Leo Gajser.