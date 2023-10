Italijan je prikazal izjemno vožnjo in zasluženo slavil

The momentum shifts again!!! ⚔️



Na dirkališču Pertamina Mandalika International je Bagnaia danes pokazal izvrstno vožnjo, saj se je s 13. startnega mesta povzpel povsem na vrh. Že v prvih štirih krogih je pridobil deset mest.

Španec Jorge Martin (Ducati), ki je glavni tekmec Bagnaie v SP, je tokrat sredi dirke odstopil. V soboto je sicer dobil sprintersko preizkušnjo, po kateri se je sam začasno povzpel na vrh skupnega seštevka. Tokrat je začel s šestega mesta in hitro prevzel vodstvo, v 14. krogu pa je ob vodstvu s tremi sekundami naredil napako in padel.

"Mislim, da smo si zaslužili tako dirko. V prvih krogih sem začel maksimalno, ko pa sem videl Martina, da je padel, sem se odločil, da bom bolj pazil na pnevmatike, kar je bila pravilna odločitev. V zadnjih desetih krogih sem namreč lahko bolje nadzoroval dogajanje," je povedal 26-letni Bagnaia.

Vinales, ki je dirko s kar nekaj dogajanja (med drugim jo je končalo le 14 od 21 dirkačev) začel z drugega mesta, je bil s svojo predstavo tudi zadovoljen.

"Dobro sem vozil, pazil na gume, ampak Bagnaia je bil hitrejši. Je pa to za nas vseeno dober rezultat," je dejal Španec, medtem ko je bil Quarataro, dirko je začel s četrtega startnega mesta, kljub veselju ekipe ob stopničkah kar nekoliko jezen in nezadovoljen.

Naslednja dirka je v Avstraliji

Naslednja dirka bo čez en teden v Avstraliji, pred to ima Bagnaia 346 točk, Martin sledi s 328, tretji je Italijan Marco Bezzecchi (Ducati) z 283, ki je danes do petega mesta prišel kljub zlomljeni ključnici. Do konca sezone bodo po Avstraliji še štiri dirke - VN Tajske, Malezije, Katarja in Valencie.

V razredu moto2 so vsa tri mesta na stopničkah zasedli Španci, Pedro Acosta, ki bi ob zmagah na naslednjih dveh dirkah že osvojil naslov prvaka, je zmagal pred Aronom Canetom in Ferminom Aldeguerjem. V razredu moto3 pa je slavil Brazilec Diogo Moreira pred Kolumbijcem Davidom Alonsom in Špancem Davidom Munozom.

* Izidi:

- motoGP:

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 41:20,293

2. Maverick Vinales (Špa/Aprilia) + 0,306

3. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 0,433

4. Fabio de Giannantonio (Ita/Ducati) 6,962

5. Marco Bezzecchi (Ita/Ducati-VR46) 11,111

6. Brad Binder (JAR/KTM) 11,228

.... - SP skupno (15 od 20):

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 346 točk

2. Jorge Martin (Špa/Ducati-Pramac) 328

3. Marco Bezzecchi (Ita/Ducati-VR46) 283

4. Brad Binder (JAR/KTM) 211

5. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia) 177

6. Maverick Vinales (Špa/Aprilia) 165

... - moto2:

1. Pedro Acosta (Špa/KTM) 34:51,641

2. Aron Canet (Špa/Pons Wegow) + 2,044

3. Fermin Aldeguer (Špa/Speed Up) 4,716

...

- SP skupno:

1. Pedro Acosta (Špa) 277

2. Tony Arbolino (Ita) 212

3. Jake Dixon (VBr) 172 - moto3:

1. Diogo Moreira (Bra/KTM) 33:19,002

2. David Alonso (Kol/GasGas) + 0,107

3. David Munoz (Špa/KTM) 0,130

... - SP skupno:

1. Jaume Masia (Špa) 209

2. Ayumu Sasaki (Jap) 193

3. Daniel Holgado (Špa) 192

