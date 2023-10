Bezzecchi pet dni po operaciji že dirka

Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, tretji v razvrstitvi SP, ki 54 točk zaostaja za vodilnim Francescom Bagnaio, je danes zjutraj pristal na indonezijskem letoviškem otoku Lombok, preden so mu zdravniki dali zeleno luč za dirko.

Vendar je po 18 krogih za trening pri polni hitrosti v 11. zavoju dirkališča Mandalika zletel s steze, pri čemer je padel z motorja in se prevračal po makadamu. Pred nesrečo je bil peti najhitrejši.

Po pregledu zdravnikov je prejel dovoljenje za nastop na drugem prostem treningu in dirki.

FIT just 5 days after surgery and a fast FP1 crash! ✅



Marco Bezzecchi confirmed on Inside The Paddock that he received the final green light to continue 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/SptyBtXW2v