Zgodovinski trenutek za brata Marquez in družino Gresini

Španec Marc Marquez ima v motociklizmu sicer skupno osem naslovov svetovnega prvaka, v novi ekipi pa bo dirkal skupaj z bratom Alexom Marquezom. "Družina Gresini z veseljem oznanja prihod Marca Marqueza za sezono 2024," so prek družbenih omrežij sporočili iz ekipe.

"Navdušen sem nad tem novim izzivom. To ni bila lahka odločitev, ker je velika sprememba v vseh pogledih. Toda včasih je v življenju pomembno, da izstopite iz cone udobja in se prepustite toku, da lahko še naprej rastete. Kar zadeva dirkanje, vem, da bom moral svoj slog vožnje prilagoditi nekaterim stvarem in ne bo lahko. Prepričan pa sem tudi, da mi bo celotna ekipa Gresini zelo pomagala," je ob podpisu pogodbe dejal Marc Marquez.

Brata Marquez bosta v prihodnji sezoni dirkala v isti ekipi. Foto: Getty Images

Lastnica ekipe Gresini Nadia Padovani pa je poudarila, da gre za prelomen trenutek: "Za družino Gresini je to zgodovinski trenutek. Dejstvo, da se je Marc Marquez odločil dirkati z nami v prihajajoči sezoni, je naravnost fantastično, in izjemno sem vesela, da lahko to uradno objavim. V manj kot eni sezoni smo se zelo zbližali z njegovim bratom in Marca bomo pozdravili na enak način."