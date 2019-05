Hamiltonu dirka v Barceloni in vodstvo v SP

Novo razočaranje je doživel Ferrari, saj je bil njegov prvi mož Nemec Sebastian Vettel tokrat le četrti.

Mercedes je še petič v sezoni dosegel dvojno zmago, na vrhu skupnega seštevka pa je zdaj današnji zmagovalec Hamilton, ki je nadoknadil točko zaostanka za finskim sotekmovalcem in zdaj vodi s sedmimi točkami naskoka.

Confirmation of another 1-2 for @MercedesAMGF1



That's five in a row, tying the all-time record for consecutive 1-2 finishes 👏#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ceP72v8LlR