Hamilton in Mercedes na vrhu zadnjega treninga

Britanec Lewis Hamilton je bil z Mercedesom najhitrejši na tretjem in zadnjem treningu pred veliko nagrado Španije v formuli ena. Na dirkališču Circuit de Catalunya v Barceloni je bil drugi njegov moštveni kolega Valtteri Bottas iz Finske, tretji pa Nemec Sebastian Vettel (Ferrari).

Bottas je bil najhitrejši na prvem treningu, na drugem pa Hamilton, vodilni v letošnjem seštevku za svetovno prvenstvo.

Na začetku treninga je Novozelandec Brendon Hartley (Toro Rosso) izgubil nadzor nad dirkalnikom in se zaletel o ogrado, zaradi visoke hitrosti pa je povsem razbil zadnji del vozila. "Sem OK," so bile njegove prve besede po moštvenem radiu, nato pa je v spremstvu medicinskega osebja zapustil prizorišče nesreče.