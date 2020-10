Grosjean in Magnussen odhajata. Vstopata Rus in sin Michaela Schumacherja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romain Grosjean in Kevin Magnussen po koncu sezone ne bosta nadaljevala kariere pri Haasu. Foto: Reuters

Francoz Romain Grosjean in Danec Kevin Magnussen sta na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v formuli 1 v portugalskem Portimau sporočila, da bosta po koncu sezone zapustila moštvo Haas. Načrtov za prihodnost še nimata, oba pa ne vidita veliko možnosti, da bi kariero nadaljevala v formuli 1.

"Sedem let nisem zmagal na dirki, zagotovo ne bi tudi naslednje leto, če bi nadaljeval v formuli 1. Zato iščem nove izzive v drugih tekmovanjih," je za danske medije izjavil Kevin Magnussen, ki je že večkrat izrazil zanimanje za dirke serije indyCar. Danec se je Haasu pridružil leta 2017, to sezono pa je osvojil vsega eno točko.

Le za odtenek uspešnejši je bil letos Romain Grosjean, ki se v času pri Lotusu desetkrat uvrstil na stopničke. "Zadnje poglavje je zaprto in knjiga je končana. Veliko sem se naučil, izboljšal sem se, sem boljši voznik in tudi boljši človek. S tem zavedanjem si moram poiskati nove izzive," je sporočil 34-letni Francoz, ki je namignil, da bi se lahko pridružil svetovnemu prvenstvu v vzdržljivostni vožnji ali formuli E.

Iz Haasa imen njunih zamenjav še niso objavili, vse glasnejše pa so govorice, da bosta to Rus Nikita Mazepin in Nemec Mick Schumacher, sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja.