Gajser v prvi vožnji dolgo vodil, ob koncu pa omagal

Tim Gajser (Honda) je izbral notranjo štartno rampo. V prvi vožnji se je sicer zdelo, da ni najboljše štartal, a je izkoristil najkrajšo linijo in iz prvega zavoja zapeljal kot prvi. Jorge Prado (GasGas) mu je 25 minut sledil z vsega sekundo, dvema zaostanka. Nato je Španec, ki si je pred dvema tednoma izpahnil ramo, popustil in prehitel ga je Calvin Vlaanderen (Yamaha). V zadnjih minutah pa je omagal tudi Gajser, ki je zaradi viroze v zadnjih dneh izgubil kar nekaj fizične moči. In dva kroga pred ciljem je Vlaanderen prehitel še Makolčana. Bil je pet sekund na krog hitrejši. Gajser je prek ciljnega skoka skočil s sedmimi sekundami zaostanka, Prado pa z 11. Nizozemec je sploh prvič dobil vožnjo v MXGP. Timov niz sedmih zaporednih zmag v posamični vožnji se je tako končal.

MXGP Sardinija, prva vožnja



1. Clavin Vlaanderen (Yamaha)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jorge Prado (GasGas)

4. Jeremy Seewer (Yamaha)

5. Brian Bogers (Husqvarna)

6. Maxime Renaux (Yamaha)

V MX2 sta tudi na Sardiniji razred zase Jago Geerts (Yamaha) in Tom Vialle (KTM). Belgijec je zanesljivejši, Francoz dela napake. In Geerts je prvo vožnjo dobil z osmimi sekundami prednosti. Jan Pancar je naredil napako v prvem krogu in z velikim zaostankom nadaljeval kot zadnji. V konkurenci 21 voznikov je vseeno osvojil štiri točke. Bil je 17.

Osmo veliko nagrado v sezoni na Sardiniji spremlja tudi okoli 20 slovenskih navijačev.