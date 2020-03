Gajser v lov na visoko uvrstitev na Nizozemskem

Druga postaja SP v motokrosu bo ta konec tedna nizozemski Valkenswaard. Nastopila bosta dva slovenska dirkača, Gajser in Jan Pancar v razredu MX2.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tim Gajser je v novo sezono vstopil z drugim mestom na dirki v Matterley Basinu. V prvi vožnji je bil po dveh padcih le osmi, toda v drugi se je takoj prebil v vodstvo in tam ostal do konca ter si privozil veliko prednost. V seštevku dirke mu je to prineslo drugo mesto za Jeffreyjem Herlingsom.

"Bil sem razočaran, ker sem hitro padel in zaostal. Prebijal sem se naprej in ni bilo enostavno prehitevati, potem pa sem padel še v zadnjem ovinku. Ni mi bilo lahko, a sem se vendarle zbral in poskusil v drugo odpeljati bolje, kar mi je tudi uspelo," je prvi nastop v sezoni ocenil Gajser.

Nekoč je bila mivkasta podlaga, na kateri bo dirka na Nizozemskem, za Gajserja ena najmanj priljubljenih. Zdaj je tudi na tej podlagi precej bolj samozavesten, poleg tega je na mivki opravil tudi dobre priprave.

"Zadovoljen sem bil s hitrostjo in pripravljenostjo, pa tudi s tem, kako se je obnesla moja nova Honda CRF450RW. Zato se že veselim Valkenswaarda, čeprav to ni moja najljubša steza. V preteklosti pa sem tam že imel nekaj dobrih uvrstitev in upam, da bom to lahko ponovil," je pred nedeljsko dirko dejal Gajser.

Lani je Gajser v Valkenswaardu zasedel tretje mesto, prvi je bil Italijan Antonio Cairoli, drugi pa Belgijec Clement Dessale.

V razredu MX2 se bo po prvem nastopu brez točk, v Matterley Basinu je bil 29., spet preizkusil Jan Pancar. Smola in poškodba na treningu pa sta nastop preprečili tretjemu Slovencu; na dirki razreda EMX250 bi moral tekmovati Luka Milec, ki pa je v Nyaregyhazi na Madžarskem z ramo zadel ograjo, zaradi poškodbe bo nekaj časa brez motokrosa, piše STA.

Prva vožnja MXGP bo v Valkenswaardu v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10. V MX2 pa bodo dirkali ob 12.15 in 15.10.