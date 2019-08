Svetovnega prvaka Gajserja v Mariboru pozdravila množica navijačev

Avgust 2019 si bo najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zanesljivo dobro zapomnil: 18. avgusta je postal svetovni prvak v elitnem razredu MXGP, kar je zanj drugi naslov v tem razredu po letu 2016. Danes je slovenski šampion ta dosežek proslavil še s svojimi navijači v domovini. "To je najmanj, kar lahko navijačem vrnem za vse, kar oni delajo zame, saj me ves čas podpirajo," je z zadovoljstvom pripovedoval Gajser, ki ga je na odru na Trgu svobode presenetila tudi glasbena skupina Mi2.

Gajserjevi navijači so sicer izjemno zvesti in številčni; spremljajo ga po vsem svetu, zelo veliko jih je bilo tudi na odločilni dirki v Imoli, danes pa so najzvestejši ljubitelji tega športa dočakali priložnost, da so svojega junaka z drugo svetovno lovoriko pozdravili še doma. V Mariboru so namreč pri krovni zvezi AMZS pripravili sprejem za dvakratnega (oziroma upoštevajoč še naslov v razredu MX2 že trikratnega) svetovnega prvaka na Trgu svobode, kamor so prišli številni navijači v rumeno-rdečem.

"Za druženje z navijači si dejansko vedno vzamem čas, tudi če nisem več pri močeh in sem res utrujen. To je najmanj, kar lahko navijačem vrnem za vse, kar oni delajo zame, saj me ves čas podpirajo," je ob prihodu v Maribor povedal Gajser, ki so ga na Trgu svobode pričakali številni navdušeni navijači.

"Najbolj pomembno je, da uživaš in z veseljem hodiš na tekme. Treba je poskušati voziti tako kot na treningih brez pričakovanj, da ne ustvarjaš nepotrebnega pritiska. Edino tako si lahko sproščen in res odpelješ tako kot znaš. Letos res nenormalno uživam v dirkanju, z veseljem hodim na tekme," je recept za konstantne uspehe razkril Gajser, ki je bil na šestnajstih tekmah petnajstkrat na stopničkah, devetkrat na najvišji.

"Letos res nenormalno uživam na tekmah, z veseljem hodim na tekme," je pojasnjeval vedno nasmejani Gajser. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvič brez očeta, a prvič tudi z mamino podporo

Gajserja v tej sezoni na tekmah ni spremljal oče, tako kot je bilo to v preteklosti. Je naslov svetovnega prvaka zato kaj bolj poseben? "Vsak naslov ima svojo težo. Ne bi rekel, da je ta naslov nekaj posebnega samo zato, ker zraven ni bilo mojega očeta. Mislim, da je poseben glede tega, da sem sam sebi dokazal, da zmorem in sem dovolj močen, da to naredim," je bil zadovoljen slovenski šampion.

Gajserja pa je letos na eni izmed dirk prvič v živo spremljala tudi mama, zato je ta sezona zanj res še toliko bolj nepozabna. "Dve leti nazaj sva z mamo naredila korak naprej pri najinem odnosu. Prejšnja leta nisva bila skoraj nič v stikih, tudi s sestro Saro je bilo podobno. To je zagotovo pripomoglo k temu, da sem na tekmah bolj vesel in sproščen, saj sem si res uredil stvari v zasebnem življenju. Delam to, kar si želim," sreče ni skrival dvakratni svetovni prvak.

A sezone zanj še ni konec, takoj po zadnjih dveh dirkah SP in pokalu narodov bo šel še v ZDA na pokal Monster Energy. Nato pa se bo že kmalu usmeril k sezoni 2020. "Motivacije nikoli ne zmanjka. Po vseh uspehih in osvojitvah naslovov naslednje leto še ostajam v Evropi in v MXGP in bom naredil vse, da bom skušal ta naslov ubraniti. Pripravljen sem na to," je prepričan ljubljenec slovenskih navijačev.

Preberite še: