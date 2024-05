Gajser je v St. Jean d'Angelyju slavil po kaznih za tekmeca, Švicar Jeremy Seewer in Norvežan Kevin Horgmo namreč nista spoštovala pravil ob rumenih zastavah, zaradi česar sta izgubila po dve mesti. S tem pa sta največ pridobila Gajser in Španec Jorge Prado.

Gajser je v tej vožnji napredoval na četrto mesto, Prado pa na peto. Slovenski as je tako posledično prejel tri točke več ter s tretjega mesta skupno na dirki skočil na prvo in prehitel domačina Romaina Febvra, ki je pred tem na vrhu stopničk že slavil zmago na domači VN.

Po teh kaznih ima Gajser, za slovenskega dirkaškega zvezdnika je bila ta zmaga sicer sploh prva v sezoni, s seštevku pet točk naskoka pred Pradom (348-343). Febvre ima 319 točk.

Foto: Guliverimage

Prav mu je prišel teden odmora

Po zgoščenem urniku treh dirk v treh tednih so imeli dirkači prejšnji konec tedna prosto, zdaj je na vrsti Nemčija, ki je osma dirka sezone. Tudi tam pa naj bi bile po napovedih vremenoslovcev razmere podobne kot na Portugalskem in v Franciji, ko so se dirkači spopadali z dežjem in blatom.

"Proga v Teutschenthalu mi je zelo všeč, tam imam tudi dobre rezultate. Steza mi na splošno ustreza, po zmagi v Franciji bi rad to ponovil še v Nemčiji. Prav je prišel teden dni premora, a zdaj nas čaka nov trojček v treh tednih. Prav veliko počitka ne bo, kaže tudi, da bo vreme podobno kot na zadnjih dveh dirkah. A tega pač ne moremo nadzirati, zato se bomo samo najbolje pripravili in videli, kaj bo," je za spletno stran svoje ekipe Honda napovedal Gajser.

Jan Pancar Foto: Guliverimage

Na delu tudi Jan Pancar

Drugi slovenski predstavnik v MXGP Jan Pancar je v Franciji skupaj osvojil 14 točk za končno 13. mesto. V skupnem seštevku ima pred Teutschenthalom 79 točk in je 14.

Na progi Talkessel bo v okviru evropskega prvenstva razreda EMX 250 tekmoval tudi Jaka Peklaj, so sporočili iz slovenske krovne zveze AMZS. Najprej ga čakajo zahtevne kvalifikacije, v katerih se bo moral prebiti med štirideseterico, ki bo imela nato priložnost voziti dve vožnji za točke.

Prva vožnja dirke za VN Nemčije v Teutschenthalu v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa bo 17.10.