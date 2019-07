Gajser tretji v kvalifikacijah na Češkem

Tim Gajser je na prizorišče 13. dirke sezone prišel kot prepričljivo vodilni v SP, saj je dobil že zadnjih sedem dirk v nizu. V nedeljo bo imel na startu češke dirke, ko bo lovil še osmi zaporedni uspeh, nekoliko težje delo, izhodišče bo izbiral kot tretji.

Gajser je imel danes v kvalifikacijah nekaj težav in je tudi padel, na koncu pa je le ujel tretje mesto, ob koncu je prehitel Švicarja Arnauda Tonusa in Belgijca Jeremyja van Horebeeka.

Here we go. The final event of the day, the MXGP Qualifying Race is LIVE on https://t.co/yqIH9UiDEr. Who will take victory? Head over there now to find out. Seewer takes the FOX Holeshot!#MXGP #MXGPCzechRepublic #Motocross pic.twitter.com/7cjDOoNvWI