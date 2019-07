Gajser se že veseli bučne slovenske podpore na Češkem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Motokrosist Tim Gajser ima šest dirk pred koncem sezone v boju za naslov svetovnega prvaka izdatno prednost. Na dirkah v Indoneziji pred tremi in dvema tednoma je namreč zmagal, s tem pa utrdil vodstvo v skupnem seštevku.

Po počitku komaj čaka novo dirko

Slovenski as se spogleduje z novim naslovom svetovnega prvaka. Foto: HRC V Semarangu je sicer Gajser dan pred tekmo padel na treningu in čutil bolečine v gležnju, a so ga zelo dobro pripravili za nastop. V Aziji je Gajser dobil 97 od mogočih 100 točk, skupno je zdaj na prvem mestu s 538 točkami, drugi je Švicar Jeremy Seewer s 365, tretji pa največji tekmec Slovenca v prvem delu sezone Antonio Cairoli. A Italijan zaradi poškodbe v tej sezoni ne bo več dirkal, ostaja pri 358 točkah.

"Po vrnitvi iz Indonezije sem se hitro vrnil na trening. Vseeno je bilo lepo imeti konec tedna brez dirke, bil sem doma in si malo odpočil, zdaj pa že težko čakam dirko v Loketu. Steza mi ustreza, vedno pride veliko navijačev, tudi iz Slovenije, zato upam, da mi bo uspel dober rezultat," pred koncem tedna na Češkem razmišlja Gajser.

Gajser je v Loketu najboljši izid do zdaj dosegel leta 2016, ko je bil drugi, lani in predlani pa je končal na tretjem mestu.

Lani je bil tretji za Jeffreyjem Herlingsom in Cairolijem. Oba KTM-ova dirkača sta izpustila dirki v Indoneziji zaradi poškodb. Cairoli je sezono zaradi težav pri rehabilitaciji po poškodbi rame že končal, Nizozemec pa bo morda branil lansko zmago, saj je na seznamu prijavljenih za dirko.

Na delu tudi Gerčar, Pancar in Peklaj

Klemen Gerčar bo skušal popraviti lansko 24. mesto. Foto: Porson media V boj za točke se bo spet podal tudi drugi Slovenec v MXGP Klemen Gerčar, ki letos še ni prišel med najboljših 20, bo pa v Loketu poskušal popraviti lansko 24. mesto.

V šibkejšem razredu MX2 pa bo nastopil Jan Pancar, ki nekaj točk v SP že ima, trenutno je s 13 na 33. mestu. Loket bo tudi prizorišče finala evropskega prvenstva za dirkače razreda do 85 kubičnih centimetrov, med njimi bo tudi slovenski mladi up Jaka Peklaj.

V nedeljo bo prva vožnja MX2 na sporedu ob 14. uri, druga ob 17. uri, v MX2 pa bosta preizkušnji ob 13. in 16. uri.