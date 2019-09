Gajser: Malo že čutim dolgo sezono, a v meni je še energija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser ima naslov prvaka že nekaj časa v rokah, decembra bo prejel tudi uradno priznanje za najboljšega na svetu v razredu MXGP. A do takrat ga čaka še nekaj dela, naslednji konec tedna pokal narodov, potem dirkaški izziv v ZDA, pa še poslovni obisk Japonske. Že zdaj pa razmišlja tudi o sezoni 2020.

Pokal narodov bo konec septembra v Assnu. To je tekma, ki v svetu motokrosa velja za nekaj več, gre za prestiž med najboljšimi ekipami v tem sicer individualnem športu. Tudi Gajserju pomeni veliko.

Čutiš, da je nekaj posebnega

"To so olimpijske igre v motokrosu. Ena največjih tekem, že ko prideš na dirko, čutiš, da je nekaj posebnega. Veselim se, da se po enoletnem premoru vračamo. Imamo dobro ekipo, škoda, da se je Janu zgodila poškodba. A Jan je pravi borec in verjamem, da bomo lahko skupaj veliko dosegli," je kljub poškodbi Jana Pancarja Gajser optimist.

"Mislim, da sem letos dosegel velik preskok, stopničko naprej v teh razmerah na mivki. Če nam uspejo dobre vožnje in s kančkom sreče lahko dosežemo dober rezultat," je pričakovanja strnil Gajser in dodal, da med favoriti morda odstopa Nizozemska, druge ekipe pa se, tako kot slovenska, ubadajo s poškodbami in niso popolne.

"V zadnjih dveh, treh letih sem imel vedno težave. Leta 2015 pa sem v razredu MX2 tam zmagal. Občutki so malo mešani, sem pa videl, da bo proga malo širša, upam, da jo bodo malo odprli, da bo bolj hitra," o prizorišču v Assnu razmišlja Gajser.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Malo že čuti utrujenost

Pravi, da je kljub dolgi in naporni sezoni forma še vedno v redu, kljub manjši krizi ob koncu, ko je imel tudi nekaj padcev. "Malo sem imel smole, delal sem napake. Padcev je bilo preveč. A napake so bile moje, nisem človek, ki bi iskal izgovore drugje. Ko sem osvojil naslov, je prišlo ogromno obveznosti, mogoče glava ni bila na pravem mestu. Nisem bil najbolj zadovoljen s temi zadnjimi vožnjami, a sem, če pogledam celotno sezono, zelo zadovoljen."

"Malo se že čuti utrujenost. Potovanja, dolgi konci tedna ... Letos je bilo takih koncev tedna veliko, a energija je še. Čeprav je telo že utrujeno, je še nekaj žara v meni," Gajser priznava, da že malo čuti posledice dolge sezone.

Na začetku decembra ga čaka slavnostna podelitev priznanja za najboljšega na svetu v Monte Carlu, za zdaj ima v rokah le kopijo zlate medalje. A čeprav je sezona SP 2019 pod streho, že razmišlja o novi. Tudi o novem motorju.

"Nekaj so že razkrili, nisem ga še preizkusil, so mi pa predstavili, v kakšno smer gredo. Po vsem, kar sem slišal, je napredek velik. Konec oktobra, ko se vračam iz ZDA, ga bom prvič preizkusil," se svetovni prvak že veseli novega delovnega stroja Honde za sezono 2020.

"Sezona bo zelo zanimiva. Ne samo Jorge Prado, tudi še nekateri drugi pridejo. Tekme bodo še bolj zanimive, že letos pa smo lahko videli, da nas je deset, ki smo se vozili skupaj," je Gajser prepričan, da ga kot branilca naslova čaka težko delo.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Oče je svetovalec iz ozadja

Nekoč sta bila oče in sin Gajser nepogrešljiv dvojec na dirkah, zdaj je oče bolj svetovalec iz ozadja. Na dirkah ga spremlja dekle, oče Bogomir pa je prisoten le še redko.

"Dekle je z mano že tretjo sezono. Ogromno mi pomaga, vse organizira, vesel sem, da je ob meni. Lahko se osredotočim samo na treninge in tekme. Glede očeta pa tako: vsak nasvet pride prav, on me je spravil sem, dal mi je znanje, kar zelo cenim," je spremembo v odnosu z očetom v tej sezoni razložil Gajser.