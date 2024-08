Max Verstappen Foto: Guliverimage Lando Norris (McLaren) je z 78 točkami zaostanka za vodilnim v prvenstvu Maxom Verstappnom (Red Bull) njegov prvi izzivalec. Aktualni prvak je letos dobil sedem dirk, a je zdaj brez zmage že štiri dirke. McLaren in Mercedes sta ujela Red Bull. Mlajši Anglež ima eno samo zmago iz Miamija, tudi edino v svoji karieri (Nizozemec je pri 61). Na zadnjih šestih velikih nagradah je zdaj že tretjič na prvem štartnem položaju, a prvih dveh ni unovčil. Obakrat je slabo speljal s štarta. Pred začetkom dirkaškega konca tedna ob nizozemski obali je bil tako zelo samokritičen in je dejal, da si naslova prvaka ne zasluži. Zdaj lahko dokaže, da se vendarle lahko sooči z Verstappnom, da bitka desetih dirk pred koncem sezone kljub lepi Nizozemčevi prednosti ni odločena.

V boj za zmago na 15. dirki sezone se iz druge vrste lahko vmešata tudi Oscar Piastri (McLaren) in George Russell (Mercedes), ki sta letos dobila vsak po eno dirko. Dirka pa se zdi zapravljena za Lewisa Hamiltona (Mercedes), ki je slavil na dveh od prejšnjih treh, saj bo šele na 15. štartnem mestu. Na kvalifikacijah je bil 12., nato je dobil še kazen treh štartnih mest, ker naj bi oviral Sergia Pereza (Red Bull). Komisarji so po kvalifikacijah izrekli še eno kazen, in sicer osmouvrščenemu Alexu Albonu (Williams). Tega so zaradi nepravilnosti na podvozju dirkalnika diskvalificirali in bo štartal iz zadnje vrste.