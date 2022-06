Formula 1 v Melbournu še najmanj deset let

Dirka svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Avstralije bo potekala v Melbournu do leta 2035, potem ko so organizatorji dirke v četrtek objavili nov desetletni sporazum s formulo 1, s čimer so premagali konkurenčne ponudbe iz Sydneyja in Gold Coasta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.