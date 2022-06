Formula 1 blizu vrnitvi v Afriko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik formule 1 Stefano Domenicali je po nedeljski dirki v Bakuju odpotoval v Južno Afriko, kjer se bo srečal s predstavniki tamkajšnjih oblasti in prireditelji na dirkališču Kyalami.

Nosilec marketinških pravic v formuli 1, podjetje Liberty Media, se po poročanju BBC zelo zavzema za hitro vrnitev afriške dirke v koledar SP in po nekaterih informacijah naj bi bili strani tudi zelo blizu dogovoru. Če se bo to zgodilo že za prihodnje leto, bi lahko imela formula 1 v SP 2023 kar 24 dirk, kar bi bilo največ do zdaj. Novo prizorišče v prihodnjem letu bo tudi ameriški Las Vegas.

To pa bi lahko pomenilo tudi, da bi se katera od zdajšnjih dirk morala umakniti. V največji nevarnosti je belgijski Spa, ki sicer spada med klasične preizkušnje, toda po drugi strani velja za zastarelo in ne najbolj varno prizorišče.

Kyalami je dirke formule 1 redno gostil v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, zadnja pa je bila tam leta 1993, pozneje na afriški celini ni bilo več nobene.

Preberite še: