Ferrari z novim vodstvom

Arrivabene je prevzel Ferrari leta 2014, Binotto je v ekipi od leta 2016.

"Po štirih letih nenehnega dela in posvečanju ekipi bo Maurizio Arrivabene zapustil ekipo. Njegovo mesto prevzema Mattia Binotto, ki bo delo vodje ekipe začel takoj," je danes sporočil Ferrari.

Pred uradno potrditvijo slovesa je o tem, da Arrivabene ni več član Ferrarija, že poročal športni časnik Gazzetta dello Sport, ki je poudaril, da je dosedanji vodja ekipe ostal brez službe zaradi slabe lanske sezone.

Ferrari se je informaciji o odpustitvi izognil, zapisali so le, da je do spremembe v vodstveni strukturi prišlo po "dolgih pogovorih, povezanih z Maurizievimi dolgoročnimi življenjskimi interesi in interesi moštva kot celote."

Italijanska ekipa v zadnjih letih neuspešno skušala uloviti prevladujočo ekipo formule 1 Mercedes; nazadnje so se v Maranellu naslova svetovnega prvaka veselili leta 2008.

Ferrari bo nov dirkalnik za sezono 2019, v kateri bosta barve rdečih branila Nemec Sebastian Vettel in Monačan Charles Leclerc, predstavil 15. februarja.