Ferarri s posebno razstavo ob 50-letnici Michaela Schumacherja

Nemec Michael Schumacher je s Ferrarijem osvojil pet od svojih sedmih naslovov svetovnega prvaka, v času dirkanja za rdeče iz Maranella je z italijanskim moštvom osvojil še šest konstruktorskih naslovov.

Kot je sporočil Ferrari, bo razstavo priredil skupaj s fundacijo Keep Fighting. V izjavi za javnost je italijansko moštvo še zapisalo, da bo razstava v čast okrogle obletnice ter znak hvaležnosti najboljšemu dirkaču, ki je kdaj dirkal za rdeče moštvo.

The Ferrari Museum in Maranello is dedicating a special exhibition to Michael Schumacher, which will open on the occasion of his 50th birthday on 3 January 2019. It is both a celebration and a sign of gratitude to the most successful driver of all time of the Cavallino Rampante. pic.twitter.com/x9ZRRiVjJh