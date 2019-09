Fernando Alonso na reli Dakar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji dvakratni svetovni prvak v formul1 1 Fernando Alonso si še naprej želi priti do uspeha na mitični preizkušnji avtomobilskega športa, reliju Dakar. Zato je v pripravah na najtežjo vzdržljivostno preizkušnjo združil moči s petkratnim zmagovalcem Dakarja med motociklisti, rojakom Marcom Como.

Po poskusnih treningih v Namibiji in na Poljskem bo dvojica konec tedna odpeljala prvo uradno dirko, reli Lichtenburg 400 v Južnoafriški republiki.

Dvainštiridesetletni Coma je doslej že petkrat na motociklu KTM slavil zmago na Dakarju (2006, 2009, 2011, 2014 et 2015), predej se je upokojil in prevzel vlogo športnega direktorja relija Dakar leta 2016 in 2018.

Alonso, dvakratni svetovni prvak v F1 (2005, 2006), dvakratni zmagovalec dirke 24 ur Le Mansa (2018, 2019), svetovni prvak v vzdržljivostem reliju (2018-19) in zmagovalec dirke 24 ur Daytone (2019) za zdaj še ni zmagal na dirki 500 milj Indianapolisa, ki prav tako sodi med elitne avtomobilistične preizkušnje.

Reli Dakar se po Severni Afriki in Južni Ameriki leta 2020 prvič seli v Savdsko Arabijo.