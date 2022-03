Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvak velja za prvega favorita VN Savdske Arabije. Če bo le njegov dirkalnik bolj vzdržljiv. Foto: Guliver Image Že res, da je Charles Leclerc (Ferrari) odpeljal najhitrejši čas prvega prostega treninga pred VN Savdske Arabije, a to mu je uspelo z mehkejšo zmesjo pnevmatik. Max Verstappen (Red Bull) pa je drugi čas dosegel na srednji trdoti pnevmatik. Blizu sta bila še Valtteri Bottas (Alfa Romeo) in Carlos Sainz ml. (Ferrari). Zaostala sta dobre tri desetinke.

Mercedes se v primerjavi s prvim treningom zdi še nekoliko dlje od Ferrarija in Red Bulla. Lewis Hamilton je na devetem mestu zaostal sekundo in pol, George Russell na 15. na dve sekundi. Podobno hiter je bil McLaren. Težave tudi za presenečenje Bahrajna ekipo Haas. Mick Schumacher na 19. mestu, v nedeljo petouvrščeni Kevin Magnussen pa zaradi težav z menjalnikom na prvem treningu sploh ni dirkal.

VN Bahrajna, 1. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:30,772

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,116

3. Valtteri Bottas (Alfa ROmeo) +0,312

4. Carlos Sainz ml. (Ferrari) +0,367

5. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,545

6. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,733

7. Sergio Perez (Red Bull) +0,791

8. Esteban Ocon (Alpine) +1,254

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,592

10. Fernando Alonso (Alpine) +1,609

11. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,734

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1,810

13. Lando Norris (McLaren) +1,822

14. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,836

15. George Russell (Mercedes) +2,067

16. Nico Hülkenberg (Aston Martin) +2,262

17. Alex Albon (Williams) +2,315

18. NIcholas Latifi (Williams) +2,757

19. Mick Schumacher (Haas) +3,657

20. Kevin Magnussen (Haas) brez časa

"Ferrari najpočasnejši." "Red Bull najbolj vzdržljiv."

Verstappen in Sainz sta si na novinarski konferenci dovolila nekaj šale. Foto: Guliver Image Pred prvim treningom so dirkači stopili pred novinarske mikrofone in, kot počnejo vse pogosteje, odgovarjali tudi z nekaj sarkazma. "Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da ima Ferrari najpočasnejši dirkalnik," je tako dejal Verstappen. Odziv Sainza mlajšega pa je bil: "Red Bull je pa najbolj vzdržljiv." Spomnimo: Ferrari je v Bahrajnu preteklo nedeljo dosegel dvojno zmago, oba red bulla pa sta z okvaro na črpalki za gorivo odstopila ob koncu dirke.

Verstappen se šali, ker so v Red Bullu prepričani, da težave, ki so jih imeli v nedeljo (z volanom, pri zaviranju, s črpalko za gorivo), niso resnejše. "Kar nekaj težavic moramo rešiti. A pozitivna stvar je, da je dirkalnik konkurenčen. Pomembno pa je tudi to, da gre za lahka popravila." Težavo s črpalko za gorivo, ki je bila kriva za dvojni odstop, naj bi rešili.

Hamilton: "Rad bi se čim prej vrnil v boj za zmage"

Lewis Hamilton je v Bahrajnu izvlekel tretje mesto, v Džidi se zdi, da je Mercedes še počasnejši. Foto: Guliver Image

Drugačna zgodba je pri Mercedesu. Dirkalnik ni dovolj hiter, pa še velike težave ima s tako imenovanim delfinjenjem (poskakovanjem pri veliki hitrosti na dolgih ravninah). "Nisem posebej nervozen. Bi se pa rad čim prej vrnil v boj za zmage," je poudaril sedemkratni svetovni prvak Hamilton. "Zadnje tri dni je bilo vloženega veliko dela. Vemo, kakšne težave imamo, ne vemo pa še, kaj jih povzroča."

Mercedes je v Bahrajnu vseeno izvlekel tretje in četrto mesto, medtem ko je McLaren (prav tako z Mercedesovimi motorji) ostal brez ene same točke. So največje razočaranje uvoda v sezono. Očitno niso našli pravih rešitev za novi pravilnik aerodinamike dirkalnikov. "Nimamo veliko težav. Rekel bi, da imamo samo eno veliko. Oprijem je zelo slab. Ta pa je v formuli 1 ključen," je razlagal Norris.