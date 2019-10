Drzne obljube: formula 1 bo boljša in cenejša #video

The changes to F1’s regulations announced earlier are among the biggest the sport has ever seen



Formula 1 bo, kot so potrdili na današnjem sestanku vodstva tekmovanja v Austinu, doživela precej sprememb. Čaka jo športna, tehnična in organizacijska reforma, vse skupaj pa je potrdila tudi krovna zveza Fia.

Na sporedu bo lahko tudi več dirk, največ 25 na sezono, dirkalniki pa bodo po letu 2021 precej drugačni od tistih, ki se po stezah tega tekmovanja podijo zdaj.

Najpomembnejša novost pa je finančna omejitev oziroma "salary cap", kakršnega poznajo tudi moštva v ameriških poklicnih ligah. Tako bo imela od leta 2021 vsaka ekipa na voljo največ 175 milijonov dolarjev, v kar sicer niso vštete plače dirkačev in potni stroški.

"Naš cilj je bil vedno, da izboljšamo boj na stezi in naredimo tekmovanje bolj zanimivo. Formula 1 je izjemen šport z izjemno zgodovino. Spoštovali jo bomo, toda naša želja je tudi na stezi doseči več akcije in tekmovalnosti, s tem pa poskrbeti za bolj zdrave športne temelje in predstaviti formulo kot poslovne priložnost," je pojasnil prvi mož tekmovanja Chase Carey.

O stroških formule 1 v prihodnosti je predsednik Fie Jean Todt dejal, da bo znesek še vedno velik, toda z omejitvijo višine proračunov so naredili prvi korak. Drugi bo povezan s tehničnimi spremembami, po katerih si Fia obeta bolj izenačeno tekmovanje z več nepredvidljivosti in konec serijskega zmagovanja, kakršnega v zadnjih letih uprizarja Mercedes.

Nova pravila sicer niso navdušila vseh sodelujočih v formuli 1, predvsem velika moštva kot Ferrari ali Mercedes se jim upirata. Fia in vodstvo formule 1 namreč želita v prihodnje omejiti samostojnost ekip, tudi tako, da bo več delov dirkalnikov skupnih oziroma predpisanih za vse ekipe, s tem pa bi velikani formule 1 izgubili svojo tehnično prednost zaradi lastnega razvoja.

