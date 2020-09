Dirko v Imoli si bo lahko ogledalo več kot 13.000 gledalcev

Za F1 so morali organizatorji pripraviti ustrezne higienske protokole v boju proti novemu koronavirusu, ki vključujejo spoštovanje pravil o medsebojni razdalji, obvezno nošenje zaščite za usta in nos, nadzor dostopa in razkuževanje. Ko bo občinstvo prispelo in odšlo z dirke, se bo treba izogniti kakršni koli gneči, podatke o obiskovalcih pa bodo mestne oblasti hranile dva tedna.

Guverner Emilije Romanje Stefano Bonaccini je šel preko vladnih priporočil in ovrgel prepoved obiska nogometnih stadionov, ki v Italiji zaradi koronavirusne pandemije vlada od marca.

Že na tekmah italijanskega nogometnega prvenstva serie A v pokrajini Emilija Romanja bodo tako konec tedna na stadionih lahko gledalci, vendar največ po tisoč na tekmo. Tako so gledalci dobili zeleno luč za tekmi Parma - Napoli ter Sassuolo - Cagliari.

Vlado prosijo, naj odpre vrata stadionov

Sicer vodstvo serie A, ki se ta konec tedna začenja s sedmimi tekmami, pritiska na italijanske oblasti, naj dovolijo obisk nogometnih tekem.

"Trenutno je položaj nadrealističen, vlada kaos. Že julija smo pripravili podroben načrt preko 300 strani protokolov za varno vrnitev navijačev na stadione, pa z izjemo pokrajine Emilija Romanja ni nič. Iz spoštovanja, ki si ga naš šport in njegovi navijači zaslužijo, prosimo vlado, naj odpre vrata stadionov," je dejal generalni direktor serie A Luigi De Siervo.

Spadafora je pred tem napovedal vrnitev gledalcev na športne prireditve, a je za zdaj specifično omenil zgolj teniška turnirja WTA in ATP v Rimu.

