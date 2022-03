Dirkači so se pred začetkom dogajanja postavili v dve vrsti, na stezo pa položili transparent za napisom No War (Ne vojni) in ukrajinsko zastavo. Vsi so bili oblečeni v bele majice z enakim napisom in oznako združenja dirkačev GPDA.

Zakaj na fotografiji ni Hamiltona? Razlog je pojasnil sam.

Kot so zapisali pri dpa, je pri akciji, za katero je neformalno vlogo vodenja prevzel nekdanji svetovni prvak Sebastian Vettel, zbodlo predvsem to, da na fotografiji ni bilo Hamiltona.

A razloge za to je nekdanji svetovni prvak hitro pojasnil sam. Ker je njegovo letalo na poti v Bahrajn zamujalo, se akcije ni mogel udeležiti. Jo je pa podprl, delil fotografijo tekmecev na družbenih omrežjih in dodal: "Lepo je, da smo združeni v takšni potezi. Žal mi je, da nisem mogel biti zraven."

Hamilton sicer na družbenih omrežjih redno podpira podobne akcije, odkar je Rusija začela vojaško invazijo na Ukrajino. "Z vsem srcem podpiram pogumne Ukrajince, ki se trdno borijo za vrednote miru in svobode," je tako zapisal nazadnje.

Na skupinski fotografiji je bilo sicer 18 dirkačev, manjkal je tudi zadnji, ki je dobil sedež v karavani, Danec Kevin Magnussen. Ameriška ekipa Haas je namreč šele v sredo potrdila, da bo v prihajajoči sezoni vozil kot drugi dirkač ob Nemcu Micku Scumacherju.

Priložnost je dobil potem, ko so v tej ekipi predčasno končali pogodbo z ruskim dirkačem Nikito Mazepinom, obenem pa so se odpovedali tudi glavnemu pokrovitelju, ruskemu podjetju Uralkali.