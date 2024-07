Britanci ekipni svetovni prvaki v spidveju

Na ekipnem SP nastopa 15 reprezentanc, gostitelji Britanci so imeli nastop že zagotovljen. Preostalih 14 je v torek in sredo tekmovalo v dveh polfinalnih skupinah. Iz vsake sta si finale neposredno zagotovila prvo- in drugovrščeni, tretji in četrti pa sta v dodatnem boju odločala o zadnjem potniku.

V prvi polfinalni skupini so nastopali Poljaki s svetovnim prvakom Bartoszem Zmarzlikom, Švedi, Nemci, Finci, Italijani, Francozi in Ukrajinci. Zmagali so Švedi pred Poljaki, tretji pa so bili Nemci po zmagi nad.

Preostala sedmerica je vozila v drugem polfinalu, med njimi tudi slovenska ekipa v postavi Matic Ivačič in Anže Grmek, rezerva je bil Denis Štojs. Brez težav so zmagali Danci pred Avstralci. V boju za tretje mesto pa je Latvija premagala Češko. Slovenska dirkača sta zbrala 20 točk, kar je bilo dovolj za peto mesto, za njima so ostali Američani in Norvežani. V današnjem velikem finalu so tako poleg Britancev nastopili še Poljaki, Švedi, Nemci, Danci, Avstralci in Latvijci.

Slovenski ekipa, katere član je bil tudi Matic Ivačič, je izpadla v polfinalu. Foto: AMZS

Kot prva sta si odločilno vožnjo za zmago v obračunu s Poljaki privozila Avstralca Brady Kurtz in Jack Holder, v odločilni vožnji za vstop v finale pa se je tja uvrstila še gostiteljica Velika Britanija, vozila sta Robert Lambert in Dan Bewley, izpadla je Švedska.

Zmage sta se na koncu razveselila domača voznika, ki sta s prvim in drugim mestom premagala avstralska tekmeca. Švedom je pripadlo končno tretje mesto, nemčija je bila četrta, Poljska peta, Danska šesta in Latvija sedma.

Ekipno SP je v sedanjem formatu prvič potekalo leta 2018, prve tri izvedbe so dobili Rusi, leta 2021 so zmagali Britanci, leta 2002 pa Poljaki. Lani tekmovanja v tej obliki ni bilo.