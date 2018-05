Bottas najhitrejši, vrnitev Kubice po osmih letih

Britanec Lewis Hamilton, vodilni v letošnjem seštevku za SP, je bil na 4,655 kilometra dolgem krogu dirkališča Circuit de Catalunya 0,849 sekunde počasnejši od Valtterija Bottasa, Sebastian Vettel, ki v skupnem seštevku za SP za štiri točke zaostaja za britanskim branilcem naslova, pa 0,950 sekunde. Četrti je bil Nizozemec Max Verstappen iz moštva Red Bull.

The Mercedes pair lead the way in FP1 morning in Barcelona



As Kubica beats his teammate on his Grand Prix weekend return 💪#F1 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/BsDVR0p12Q