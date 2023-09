Bastianini na operacijo, Bagnaia je imel več sreče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enea Bastianini in Francesco Bagnaia sta bila v uvodnem krogu nedeljske dirke razreda motoGP vpletena v dve nesreči. Prvi jo je skupil po trčenju in izletu s steze v družbi še treh tekmecev, Bagnaia pa je kmalu zatem po lastni napaki, ko je bil v vodstvu, odletel v zrak in nato treščil na tla. Za nameček mu je nato čez nogi zapeljal še Brad Binder.

Francesco Bagnaia Foto: Guliverimage Iz italijanske ekipe so sporočili, da je branilec naslova in vodilni v letošnjem prvenstvu sicer dobil številne odrgnine in da je precej potolčen, vendar zdravniški pregledi niso pokazali zlomov kosti. Za zdaj pa iz Ducatija še niso sporočili, ali bo moral Bagnaia kakšno od naslednjih dirk izpustiti.

Slabše se je padec končal za Bastianinija, ki je v tej sezoni zaradi poškodbe nekaj dirk na začetku že izpustil. Tokrat jo je skupil njegov levi gleženj, pa tudi ena od kosti v desni dlani. Operacijo so opravili danes, Bastianini pa bo moral prisilno počivati vsaj na naslednjih treh dirkah, ta teden v domačem Misanu ter nato še v Indiji in na Japonskem.