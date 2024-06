Izjemen obet: "Zmaga lahko osem dirkačev"

Max Verstappen vseeno ostaja prvi favorit Barcelone. Foto: Guliverimage Štart desete od 24 letošnjih dirk formule 1 bo ob 15. uri. Že od leta 1991 dirkališče v Montmelu pri Barceloni gosti veliko nagrado Španije. A napovedati zmagovalca tako težko kot letos ni bilo že leta. Na kvalifikacijah je najhitrejša Landa Norrisa (McLaren) in Maxa Verstappna (Red Bull) ločilo le 20 tisočink. Vsaj še Mercedesova voznika ter Ferrarijeva, ki so v drugi in tretji štartni vrstni, so konkurenčni za zmagovalni balkon. Nekoliko težje delo čaka Oscarja Piastrija (McLaren) z devetega štartnega položaja in Sergia Pereza (Red Bull), ki se je po kazni še s prejšnje dirke moral z osmega prestaviti na 11. Vsaka točka bo lep dosežek za ekipo Alpine, ki je bila na uvodnih dirkah daleč zadaj, zdaj pa sta Pierre Gasly in Esteban Ocon na sedmem oziroma osmem štartnem položaju.

Štartna mesta na VN Španije:

A Ferrari ima nekaj težav

Carlos Sainz je tarnal nad poskakovanjem v hitrih zavojih. Foto: Guliverimage V Barceloni prvi štartni položaj mogoče sploh ni tako velika prednost. Takole pravi Norris, ki bo šele drugič štartal s tako imenovanega "pole positiona": "Do prvega zavoja je daleč. To je ena tistih dirk, ko niti nočeš štartati s prvega mesta. Je pa to vseeno lepa priložnost za nas, da zmagamo dirko." Za mladega Britanca bi bila to druga zmaga v formuli 1, potem ko je prvo dosegel pred mesecem in pol v Miamiju. Dirkač McLarna je bil letos še štirikrat na zmagovalnem balkonu, skupaj pa ima že 18 uvrstitev med najboljše tri. V seštevku sezone je trenutno tretji, sedem točk za Charlesom Leclercom (Ferrari) in 63 za vodilnim Verstappnom. "Za dirko ne moremo reči, da je ta dirkalnik hitrejši od tistega. Mislim, da bi bil lahko kdorkoli med nami osmimi – mi, Mercedes, Red Bull ali Ferrari – na prvem štartnem mestu in ima tudi možnost za zmago na dirki. Odločilo bo, kdo bo naredil najmanj napak." Pri Ferrariju se z Norrisom najverjetneje ne strinjajo, saj imajo, kot je potrdil Carlos Sainz, precej težav s poskakovanjem dirkalnika v hitrih zavojih, ki jih na tem dirkališču ne manjka.