Avstralec bo dirkal za KTM

Leto 2022 se za Avstralca ne odvija po načrtih, saj je v skupnem seštevku šele na devetem mestu. Dolgo se je govorilo, da bo bo zapustil italijansko tovarniško moštvo, danes pa je uradno podpisal dvoletno pogodbo s KTM, kjer bo od prihodnje sezone dirkal skupaj z Južnoafričanom Bradom Binderjem.

Guess who’s back 🤩 @jackmilleraus to join #MotoGP @KTM_Racing in 2023 and 2024 👏 @MotoGP #Ktm #JackMiller pic.twitter.com/AkixvqfFhs