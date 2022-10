Aktualni prvak proti osemkratnemu prvaku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak v reliju je že odločen, to je Kalle Rovanperä, ki je dobil šest od 11 dirk letošnjega prvenstva WRC. Do konca sezone pa sta še dve dirki. Ta konec tedna reli Katalonija, kjer nastopa tudi upokojeni osemkratni prvak Sebastien Ogier. In po osmih petkovih hitrostnih preizkušnjah tudi vodi.

Kalle Rovanpera Foto: Red Bull Content Pool Sebastien Ogier (Toyota) ima osmih hitrostnih preizkušnjah 4,8 sekunde naskoka pred svežim svetovnim prvakom Kallejem Rovanpero (Toyota). Francoz je bil najhitrejši na treh brzincih, Finec pa na štirih. Rovanperä je naslov prvaka potrdil že na Novi Zelandiji. S tem dosežkom, prvak je postal le dan po 22. rojstnem dnevu, je doslej daleč najmlajši svetovni prvak.

A vsaj prvi dan predzadnjega relija sezone so prevladale izkušnje. Nekdanji serijski prvak Ogier je pri 38 letih pokazal, da je še vedno konkurenčen, a razlike so bile ves dan majhne. Sprva je bil Ogierju najbližje Thierry Neuville (Hyundai), ki pa ga je Rovanperä sredi dneva prehitel in se nato moštvenemu sotekmovalcu približal na manj kot pet sekund.

"Dober dan je za mano in sem zadovoljen. Malo me je skrbelo zaradi številnih ostrih zavojev, a se je dobro izšlo. Seveda pa je 4,8 sekunde majhna prednost in tudi jutri bo treba iti na polno," je po prvem dnevu dejal Ogier. Neuville je tretji, zaostaja pa 12 sekund, v igri za zmago pa je tudi še Ott Tänak (Hyundai) z 20 sekundami zaostanka za vodilnim.

Do konca relija bo na sporedu še sedem brzincev v soboto in štirje v nedeljo.

Reli Katalonija, po osmih hitrostnih preizkušnjah:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Kalle Rovanperä (Toyota) +4,8

3. Thierry Neuville (Hyundai) +12,5

4. Ott Tänak (Hyundai) +20,0

5. Dani Sordo (Hyundai) +50,9

6. Elfyn Evans (Toyota) +1:01,2