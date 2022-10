Tako mladega svetovnega prvaka še ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finski dirkač Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagal na reliju po Novi Zelandiji, 11. dirki svetovnega prvenstva WRC v sezoni. Z zmago v Aucklandu pa je Finec, ki je v soboto dopolnil 22 let, dve dirki pred koncem sezone postal tudi najmlajši svetovni prvak v reliju v zgodovini tekmovanja.

Rovanperä, ki je prišel na Novo Zelandijo s 53 točkami prednosti v SP pred Estoncem Ottom Tänakom, jih ima zdaj dve dirki pred koncem sezone (Španija, Japonska) 64.

Tänak ga ne more več ujeti, saj vsaka zmaga v reliju prinese največ 30 točk.

Finec je letos zmagal na šestih od 11 dosedanjih relijev. Najhitrejši je bil na Švedskem, Hrvaškem, Portugalskem, safariju v Keniji, Estoniji in zdaj še na Novi Zelandiji.

Močno znižal starostno lestvico

Pred Rovanperäjem, ki komaj tretje leto nastopa v SP, je bil najmlajši svetovni prvak v reliju Škot Colin McRae, ki je leta 1995 naslov osvojil pri 27 letih in 89 dneh.

"To je veliko olajšanje, da smo tako dobro sezono končno zapečatili z zmago," je dejal Rovanperä" Foto: Guliverimage

Sin nekdanjega dirkača v reliju Harrija Rovanperäja pa je dopolnil komaj 22 let in je zmagal na svoji 50. dirki v SP. Najvišja lovorika v reliju se je tako po 20 letih vrnila na Finsko; nazadnje je bil za to državo leta 2002 svetovni prvak Marcus Grönholm.

Takoj po zmagi se je Rovanperä povzpel na streho svojega yarisa in skupaj s kopilotom Jonnejem Halttunenom zaplesal na vrhu vozila. Takoj zatem pa je močno objel očeta.

"Veliko olajšanje"

"To je veliko olajšanje, da smo tako dobro sezono končno zapečatili z zmago," je dejal Rovanperä, ki je imel po dobrih predstavah naslov priložnost osvojiti že prej, a je sam priprl vrata Tänaku, da se je vmešal v boj.

"Po nekaj težkih relijih smo morali nekaj časa počakati. Največja zahvala gre seveda ekipi, ki je letos naredila raketo: zanesljiv in hiter avto. Tudi po težkih relijih so ves čas verjeli vame," je dejal 22-letnik, ki je vodstvo na Novi Zelandiji prevzel po tretjem dnevu.

Tekmecu se je po svetovnem naslovu poklonil tudi Ott Tänak. Foto: Guliverimage

Na Novi Zelandiji je drugo mesto osvojil Francoz Sebastien Ogier (Toyota), ki je zaostal 34,6 sekunde, tretje pa Tänak (Hyundai) z zaostankom 48,5 sekunde.

Tekmecu se je po svetovnem naslovu poklonil tudi Tänak. "Nismo imeli prav dobrega vikenda. A vseeno sta bila Kalle in Toyota zelo močna in sta pošteno premagala vse, o tem ni nobenega dvoma," je dejal estonski dirkač.