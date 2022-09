Troboj Čeha, Avstrijca in Slovenca: na Goriškem pravi spektakel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec tedna bo v okolici Nove Gorice potekal najpomembnejši reli v Sloveniji. Poleg državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2) bosta na 15 hitrostnih preizkušnjah od petka do nedelje glavna favorita Čeh Erik Cais (ford fiesta rally2) in Avstrijec Simon Wagner (škoda fabia rally2).

Novogoričani bodo v okviru društva AMD Gorica, ki letos praznuje 75. letnico svojega obstoja, izpeljali že jubilejni deseti reli. Ta je del evropskega pokala FIA in velja za slovenski reli z najvišjim mednarodnim statusom. Od petka zvečer, ko se bo reli začel z atraktivno hitrostno preizkušnjo po ulicah v središču Nove Gorice, bo potekalo 15 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 151 kilometrov.

Odlični Čeh in Avstrijec proti slovenskemu prvaku Turku

Organizatorji so prejeli 91 prijav iz desetih različnih držav. Štartno številko ena bo nosil odlični češki voznik Erik Cais (ford fiesta rally2), ki smo ga letos spomladi že videli na reliju Vipavska dolina.

Poleg Caisa izstopa prijava avstrijskega prvaka Simona Wagnerja (škoda fabia rally2) s slovensko sovoznico Pio Šumer. Oba spadata v vrh evropskih voznikov z dirkalniki razreda Rally2, nedavno sta bila tretji oziroma četrti na reliju za evropsko prvenstvo Barum na Češkem.

Erik Cais (ford fiesta rally2) pri 23 letih velja za enega najobetavnejših voznikov relija iz srednje Evrope. Foto: osebni arhiv

Rok Turk (hyundai i20 rally2) lahko potrdi šesti zaporedni naslov državnega prvenstva, a veliko večji izziv bo lov za prvo slovensko zmago na reliju Nova Gorica. Foto: Uroš Modlic

Je napočil čas za prvo slovensko zmago v Novi Gorici?

V družbi Caisa in Wagnerja bo poskušal sploh prvo slovensko zmago na reliju Nova Gorica doseči Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki lahko že v nedeljo potrdi nov naslov državnega prvaka. Še pomembnejši bo enakovreden dvoboj s Caisom in Wagnerjem.

Oba v Novi Gorici še nista vozila, relativno majhen zaostanek Turka za Caisom v Vipavski dolini pa lahko obeta enakovreden troboj za zmago. Spomladi je bil Cais tudi še precej bolj navožen od Turka, ki je takrat ravno dobil nov dirkalnik. Zdaj so tudi po kilometrini v sezoni 2022 že precej bolj izenačeni.

Pod drobnogledom dvoboj Škulja in Medveda

Za prvo trojico je veliko voznikov, ki bodo prežali na napake favoritov. Reli bo namreč dolg in zato so mogoča tudi presenečenja. Nanje bo zagotovo upal Marko Grossi (hyundai i20 R5), ki bo prvič vozil svoj lastni dirkalnik razreda R5. Prav tako visoko merita Darko Peljhan (VW polo proto) in Aleš Zrinski (ford fiesta R5).

Med dvokolesno gnanimi avtomobili je konkurenca še posebej številčna. Oči bodo uprte v dvoboj Marka Škulja in Jana Medveda (ford fiesta rally4), ki ju v državnem prvenstvu Divizije 2 loči le deset točk. Škulju pripada vloga favorita, v mednarodni konkurenci – prvi tekmec bo Nemec Rene Noller (opel corsa rally4) – pa bo poskušal doseči tudi novo odmevno zmago.

V razvrstitvi državnega prvenstva lahko že v Novi Gorici državni prvak Divizije 3 postane Matic Humar (renault clio RS), v Diviziji 1 pa lahko to uspe tudi Martinu Čendaku (opel adam cup).

Mark Škulj (ford fiesta rally4) brani vodstvo v Diviziji 2 za državno prvenstvo. Foto: NoStint Media

Reli se bo v petek zvečer začel s hitrostno preizkušnjo v središču Nove Gorice. Foto: WRC Croatia

Po tehnični okvari Turka je lani v Novi Gorici zmagal Francoz Emmanuel Guigou z atraktivno alpine A110 rally GTR. Foto: WRC Croatia