Vukovič v Oslu na drugo mesto na 800 m vseh časov v Sloveniji

Jan Vukovič, dvaindvajsetletni atlet celjskega Kladivarja, je bil po tekmi zelo zadovoljen. "Konkurenca je bila dobra in tekma zelo hitra. Končno mi je uspelo prebiti mejo minute in 47 sekund. To je odlična napoved za nadaljevanje sezone. Čutim pa, da imam še nekaj rezerve, taktično nisem tekel popolno. Kljub temu sem zaradi osebnega rekorda več kot zadovoljen."

Rudolf je lani, ko je tekel državni rekord, dosegel normi za največji letošnji atletski tekmi leta, svetovno (1:45,20) in evropsko prvenstvo (1:45,90).