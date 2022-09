Vukovič v Karlovcu do mlajšega članskega rekorda

Prejšnji rekord, 1:16,92, je v neolimpijski disciplini, ki ni pogosto na programih tekmovanj, Sebastijan Jagarinec tekel 22. maja 2008 v Mariboru.

"Zelo sem zadovoljen, ker sem tekel državni rekord. To kaže, da sem še vedno odlično pripravljen. Prvih 300 m sem tekel za Hrvatom Marinom Bloudkom, nato pa sem v drugi polovici res dobro finiširal in prišel do zmage. Do konca sezone imam še dve tekmi, finale atletskega pokala v Ljubljani in miting v Zagrebu, kjer bom tekel na 800 m," je povedal Vukovič. Bloudek je bil drugi z 1:18,44.

Vid Botolin (Kladivar) je bil v Karlovcu drugi na 2000 m (5:10,18), to mesto sta dosegla tudi na 2000 m zapreke Matjaž Pregrat (Krka Novo Mesto, 6:06,49) in Nino Celec (Slovenska Bistrica) v skoku v daljino (7,16 m). Tretji je bil Sebastjan Baš (Kladivar) na 600 m (1:19,84).

