Tina Šutej odlična tudi na diamantni ligi v Zürichu

Tina Šutej je v stredo v Zürichu preskočila štiri metre in 61 centimetrov, kar je bilo dovolj za tretje mesto na prestižnem atletskem mitingu. S 4,81 je zmagala Avstralka Nina Kennedy, bronasta z letošnjega svetovnega prvenstva, druga je bila Američanka Sandi Morris (4,76 m), zlata na dveh dvoranskih SP 2018 in 2022.

