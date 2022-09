Šutejeva in Čeh v sredo in četrtek v lov na diamantni pokal

Neja Filipič je v troskoku končala na sedmem mestu v seštevku z 10 točkami in se za las ni prebila v finale, saj je na šestem mestu 10 točk osvojila tudi Američanka Tori Franklin, obe sta imeli tudi isti uvrstitvi, tretje in peto mesto. Odločala je boljša najboljša daljava tekmovalke iz ZDA. Tako bosta v Švici tekmovala najboljša atlet in atletinja Slovenije zadnjega obdobja.

Čeh je bil lani v finalu diamantne lige drugi, Šutejeva pa tretja, oba si letos želita na sam vrh. Poleg diamantnega pokala bi v primeru zmage v finalu osvojila še po 30.000 ameriških dolarjev in si priborila povabilo za nastop na SP prihodnje leto v Budimpešti, za kar pa sta oba sicer že osvojila tudi normi.

Triindvajsetletni Čeh je v Eugenu julija osvojil naslov svetovnega prvaka, avgusta pa v Nemčiji še evropskega podprvaka za svoji prvi veliki članski medalji na velikih tekmovanjih. Deset let starejša Šutejeva je bila letos tretja na dvoranskem SP in na EP, četrta pa na SP na prostem. Lani je nekdanja mladinska svetovna podprvakinja s srebrom na dvoranskem EP osvojila prvo odličje na velikih članskih tekmovanjih.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Šutejeva v lov za zmago s šivi v roki

Prva se bo v boj za zmago podala Šutejeva, ki je 26. avgusta v Lozani zabeležila svojo prvo zmago v diamantni ligi. Drugo, četrto, peto in sedmo mesto na preostalih tekmah so ji prinesli skupno drugo mesto s 26 točkami, s petimi več je bila pred njo le Američanka Sandi Morris. A te točke ne štejejo, v finalu je treba zmagati za osvojitev prestižne diamantne nagrade.

Po EP so morali Šutejevi poškodovano roko drugič šivati pred tekmo v Lozani. "Šive ima Tina še vedno, roka bi morala zaradi rane mirovati, ampak ker je športnica, si želi tekmovati. Tudi trenirali smo nekaj, ni bilo isto, kot če bi bila zdrava. Tudi s šivi je dobro skakala in bo šla na finale po zmago. Koliko bo za to treba skočiti ne vemo, odvisno bo tudi od vremena, napoved je sicer slaba. Tina je na zadnjih tekmah po EP pokazala, da je še vedno v dobri formi in solidno pripravljena," je povedal trener Šutejeve Milan Kranjc.

Danes je z avtom in palicami odpotoval v Švico, Tina Šutej pa je šla z letalom v Švico v ponedeljek, po diamantnem finalu bo šla takoj v Zagreb na zaključno tekmo sezone, trener pa ji bo sledil znova z avtom in palicami na njem.

Ocenil je, da je Sandi Morris najbolj konstantna v tej sezoni. "Finka Wilma Murto je pokazala, da lahko visoko skoči, tu je Avstralka Nina Kennedy, ki lahko gre tudi prek 4,80 m. Roberta Bruni je s 4,72 m dosegla pred dnevi italijanski rekord, nastopila bo 'zimzelena' Grkinja Aikaterini Stefanidi. Le domačinka Angelica Moser, tekmovala bo s posebnim povabilom, je za drobec nižje. Cilj Šutejeve je diamantni pokal, a imajo vse omenjene istega."

Dve medalji in četrto mesto na velikih tekmah je izkupiček Šutejeve v tem letu. "Izjemna sezona, še zmaga na tekmi diamantne lige, ni veliko slovenskih atletov to storilo, sami presežki. Tudi sam doživljam to sezono kot potrditev najinega dela in ujemanja. Leta 2019 je imela že zares vrhunske izide, ko je skočila 4,71 m in dosegla normo za OI ter bila v finalu SP. Tina je velika profesionalka, pridna je in delavna ter zelo osredotočena. Vse to je prineslo rezultate in odličja v zadnjih dveh sezonah," je izpostavil Kranjc.

Kristjan Čeh bo na finalu diamantne lige nastopil v četrtek. Letos je zmagal na vseh štirih tekmah diamantne lige, v Birminghamu, Rabatu, Rimu in tudi Stockholmu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čeh: Če želim pokal, moram v Zürichu zmagati

Čeh je zmagal na vseh štirih tekmah v disku na diamantnih tekmah, v Birminghamu, Rabatu, Rimu in tudi Stockholmu, kjer je bila zadnja tekma najvišje serije v disciplini 30. junija. Z 32 točkami je bil krepko pred drugim Švedom Danielom Stahlom, olimpijski prvak je zbral 23 točk.

"Včasih je štelo točkovanje za skupni seštevek diamantne lige do konca, sedaj pa že nekaj sezon ne. V Zürichu moram zmagati, da dobim pokal. Zadnji treningi so bili dobri, sem pripravljen in kolikor toliko spočit, do tekme pa bom še bolj."

Na finale Ptujčan potuje danes, v ponedeljek je imel v Tallinnu zadnji trening. "Nič kaj težkega ni bilo, kot tudi ne v zadnjem obdobju. En dan meti, naslednji pa fitnes. V ponedeljek sem imel mete, pred tem malo več premora, ker sem utrujen po vseh tekmah v sezoni."

Dejal je, da bo Stahl tokrat verjetno največji tekmec, potem tudi Litovec Andrius Gudžius in mogoče še Avstrijec Avstrijec Lukas Weisshaidinger v lovu na vidnejši dosežek po neuspehih v tem letu. "Je pa Litovec Mykolas Alekna že končal sezono in bi bil verjetno moj prvi tekmec. V izjemni sezoni mi je malo zmanjkalo na EP, imel sem slab dan v finalu in Alekna je imel srečo, da je osvojil zlato," je v smehu povedal Čeh.

"Sezono bi že sedaj ocenil kot izjemno in kaj takega pred njo nisem pričakoval. Krepko sem popravil osebni in državni rekord, nekajkrat sem vrgel prek 70 m in sem bil konstanten z dolgimi meti. Po slednjem, po konstantnosti velikih daljav, je bila po moji statistiki ta moja sezona najboljša vseh časov, prej je bil v tem prvi Estonec Gerd Kanter, moj sedanji trener," je še izpostavil Čeh.

Preberite še: