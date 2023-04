Tudi britanska atletika transspolnim ženskam prepovedala nastope

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna atletika je 23. marca objavila, da ne glede na raven testosterona prepoveduje tekmovanje transspolnih tekmovalk, piše dpa.

"Verjamem, da je odločitev v interesu našega športa. Prepoved pa mogoče ne bo veljala večno. Ustanovili bomo delovno skupino, ki bo spremljala znanstveni razvoj, vodila pa jo bo transspolna oseba. Mnogi namreč še vedno menijo, da ni dovolj dokazov, da imajo transspolne ženske prednost pred biološkimi ženskami," je pred dobrim tednom dni dejal predsednik svetovne atletike Sebastian Coe.

Britansko potezo so podprli nekdanji britanski olimpijci, med njimi sta tudi plavalka Sharron Davies in deseterobojec Daley Thompson, odločitev pa se je znašla na udaru ostrih kritik nekaterih skupin LGBTQ+.

"Zveza se je seznanila s spremenjenimi predpisi Svetovne atletike glede upravičenosti nastopov transspolnih športnikov," so pri britanski krovni zvezi zapisali v izjavi za javnost.

"Pravično je, da se atletinje, ki so šle skozi moško puberteto, izključi iz ženske kategorije v atletiki. Zato zveza priznava in ceni prizadevanja Svetovne atletike za zaščito ženske kategorije v atletiki," so še dodali.

Obe prepovedi bosta začeli veljati 31. marca.

