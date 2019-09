Tina Šutej teden dni pred SP preskočila 4,52 m

Slovenska rekorderka Tina Šutej (Kladivar Celje) je teden dni pred kvalifikacijskim nastopom na svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi v Celju v skoku s palico preskočila 4,52 m. Šutejeva je prvič preizkusila nove palice, za katere je odštela okrog sedem tisoč evrov in so iz ZDA prišle z enotedensko zamudo sredi tedna.

Prav zato so tudi pripravili to tekmovanje v knežjem mestu.

"Te nove palice so od istega proizvajalca, kot so tudi stare, ki pa nimajo dobrega razpona trdote za vse višine. Bilo je kar stresno vse skupaj, saj smo na palice kar dolgo čakali. Včeraj so prispele in ni bilo pravega ritma tekmovanj, saj ta nastop sprva ni bil načrtovan," je pojasnil trener Šutejeve Milan Kranjc.

"Kljub temu je tekma potekala normalno in je bila tudi na višini 4,62 m blizu uspeha. Na SP bomo vzeli stare palice in dodali nove, ker so bile med posameznimi višinami doslej prevelike razlike. S starimi palicami je pred petimi dnevi v Velenju s 4,73 metra postavila tudi nov slovenski rekord," je dodal Kranjc.

Šutejeva bo v katarsko prestolnico odpotovala v ponedeljek, v petek bo imela kvalifikacije, v nedeljo, 29. septembra, pa je ob 19.40 finale v tej disciplini, v kateri je Ljubljančanka deseta po prijavljenih izidih.

Preberite še: