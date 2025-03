Nika Glojnarič se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva

Nika Glojnarič iz brežiškega atletskega kluba se je uvrstila v polfinale na 20. dvoranskem svetovnem prvenstvu, ki se bo po treh dneh končalo v nekdanji kitajski prestolnici Nanjing. Kot zadnja v šestčlanski slovenska predstavnica je tekmovala na 60 m ovire in v prvem krogu s časom 8,11 sekunde dosegla 23. izid. Polfinale bo danes ob 12.35.

Glojnarič je bila v četrti od petih skupin peta in je za šest stotink zgrešila četrto mesto, ki je neposredno vodilo v polfinale. Nato je morala počakati še eno skupino, da je dobila potrditev, da se je kot zadnja v naslednji del tekmovanja skupaj še s tremi tekačicami uvrstila po času.

Slovenske reprezentanca je imela drugi dan prvenstva preostalih pet nastopov. Tina Šutej je v soboto osvojila srebrno medaljo v skoku s palico, preskočila je 4,70 metra. S tem je po srebrnem odličju v prvi polovici meseca na dvoranskem evropskem prvenstvu v Apeldoornu osvojila še svojo šesto medaljo na velikih tekmovanjih.

Tina Šutej je v soboto postala svetovna podprvakinja. Foto: Reuters

To je bila osma slovenska medalja na dvoranskih SP. Po štiri srebrne in bronaste so osvojile atletinje, edina z dvema je Šutej, ki je bila tretja še v Beogradu pred trem leti. Njen uspeh je na Kitajskem dopolnila druga slovenska finalistka Neja Filipič, ki je za šesto mesto skočila 13,92 metra.

Filip Jakob Demšar je s časom 7,89 sekunde izpadel v prvem krogu teka na 60 m ovire s 24. izidom tega dela in je le za dve stotinki zgrešil uvrstitev v polfinale. Ker se je s počasnejšim časom eden izmed tekmovalcev tudi uvrstil v polfinale, je prvenstvo končal na 25. mestu.

V prvem krogu na 60 m sta izpadli Maja Mihalinec Zidar, ki je bila s 7,40 sekunde 32., in debitantka na velikih članskih tekmah Lucija Potnik. Ta je s 7,43 zasedla 35. mesto.