Španec in Poljak naknadno do brona na SP v Dohi

Španec Orlando Ortega in Poljak Wojciech Nowicki bosta naknadno dobila bronasti medalji na svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi, ker sta se njuni ekipi pritožili na razpleta finalnih tekem na 110 m ovire in v metu kladiva, pritožbena žirija Mednarodne atletske zveze (IAAF) pa je ekipama ugodila.

Ortega je bil v cilju finalnega teka na 110 m ovire peti s 13,30 sekunde, ker ga je v zaključku oviral Jamajčan Omar McLeod.

Na 110 m ovire je bil najboljši Grant Holloway iz ZDA (13,10), za pet stotink je ugnala Rusa Sergeja Šubenkova, nekdanjega svetovnega prvaka (2015), ki nastopa pod neodvisno zastavo (13,15). Bron si je v razburljivem zaključku priboril Francoz Pascal Martinot-Lagarde (13,18), aktualni evropski prvak.

Omar McLeod, olimpijski zmagovalec in branilec naslova, ki je bil dolgo med vodilnimi, je udaril najprej ob predzadnjo oviro in izgubil korak. Na zadnji oviri pa je padel in odšepal v cilj kot zadnji. Pri tem pa je oviral Ortego, ki je bil dotlej na tretjem mestu.

Španska ekipa se je pritožila takoj po tekmi, vendar tedaj pritožbi niso ugodili. Po drugem protestu so si posnetek ogledali še enkrat in pritožbi potrdili. Tako kot Martinot-Lagarde bo sedaj bron dobil tudi Ortega.

Wojciech Nowicki si ej bron delil z Madžarom Bencejem Halaszem. Foto: Reuters

Salomonska odločitev

To je drugi primer ponovnega doseljevanja brona na prvenstvu. Dobil ga bo tudi Poljak Nowicki, prvotno četrti v metu kladiva, ki se je končal le nekaj minut pred finalom na visokih ovirah. Zmagal je Poljak Pavel Fajdek (80,50), drugi je bil Francoz Quentin Bigot (78,19), tretji pa Madžar Bence Halasz (78,18 m).

Slednji je imel najdaljši met v prvi seriji, poljska ekipa pa se je pritožila, da se je Madžar dotaknil tal izven kroga za izmet in da bi bilo potem tekmovanje drugačno, če bi sodniki dvignili rdečo zastavico in Halaszu ta met razveljavili. Pritožbena žirija se je salomonsko odločila, da so določene nepravilnosti bile in obema, tako Halaszu kot Nowickemu, dodelila bron.

Preberite še: