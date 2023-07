Američanka izboljšala rekord in postavila izid sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanka Sha'Carri Richardson je izboljšala osebni rekord, ki ga je tekla 5. maja na diamantni ligi v Dohi (10,76), mesec dni pred tem pa je z precej preveliko pomočjo vetra v hrbet (+4,1 m/s) za priznavanje rekordov na Floridi že tekla 10,57.

Na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 ni mogla nastopiti, ker je bila na testiranju pozitivna zaradi uživanja marihuane, lani pa je ni bilo na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon, saj ni bila uspešna v kvalifikacijah.

Zato je po nastopu v Eugenu kljub dobremu času dejala, da bo ostala osredotočena na polfinale in finale na 100 m, ki bo v noči na soboto po srednjeevropskem času. Le po prvi trije najboljše in najboljši v finalu si bodo priborili pravico do nastopa na SP.

Med sprinterji je bil z 9,95 v kvalifikacijah na 100 m najboljši Christian Coleman. Svetovni prvak iz leta 2019 pred dvema letoma ni nastopil na OI v japonski prestolnici, ker se ni udeležil treh testiranj in je dobil prepoved nastopanja.