Šutej je izboljšala rekord stadiona, ki ga je držala od leta 2019, saj je tokrat preskočila 4,63 metra. Letvico je nato postavila na 4,73, a je to trikrat podrla. Vseeno je najboljša slovenska tekmovalka v skoku s palico začela skakati šele na višini 4,30, medtem ko je drugouvrščena Vita Benedetič (Nova Gorica) preskočila 3,80 metra. Tretja je bila Ajda Osolnik (Mass/3,60 m)

"Tekma je bila v redu. Malo je bilo zoprno, ko smo na začetku čakali, ker se je moška tekma zavlekla in nismo mogli začeti ogrevanja. Ampak dobri pogoji, super. Lepo je bilo, da so tudi nekateri gledalci ostali na prizorišču, čeprav se je tekma praktično zaključila že eno uro nazaj. Super občutki, ampak vseeno je malo nezadovoljstva glede nato, da nisem skočila 473 centimetrov," je po tekmi dejala Šutej.

V skoku v višino Apostolovski (Mass) danes ni imela prave konkurence. Sama je začela skakati na višini 170 cm, medtem ko preostali tekmovalki nista preskočili 165 cm. Uspešno je preskočila 186 cm, nato pa trikrat podrla 189. Slavila je pred Moniko Grom (Kranj) in Zoyo Aleksandro Bracović (Dolenjske toplice).

"Danes mi je bilo skakati v Novem mestu zelo dobro, res sem lahko tekmo izkoristila zgolj za trening in se osredotočila nase. V bistvu sem že tekmo začela sama in potem nadaljevala s skokom v skok, tako da sem res lahko delala le na tehniki in se pripravila na državno prvenstvo, ki je v soboto," je po današnjem mitingu dejala Apostolovski.

Slovenski rekorder na prostem v teku na 400 metrov Luka Janežič (Celje) se je po več kot letu dni odsotnosti zaradi poškodbe ahilove tetive uspešno vrnil in bil tudi v Novem mestu najboljši v tej disciplini. S časom 47,77 sekund je ugnal slovaška tekmovalca Maria Hanica in Vladimirja Marceka.

Suvereno zmago v metu krogle v moški konkurenci je slavil Blaž Zupančič (Mass), ki je kroglo zalučal do 18,40 metrov. S tem je za več kot 1,30 metra ugnal Čeha Tomaša Prochazko. Je bilo pa zato bolj tesno v metu kopja, kjer je Srb Vedran Samac z dolžino 72,32 metrov zmagal pred Anžetom Durjavo (Mass), ki je vrgel točno 72 metrov, ter Matijo Kranjcem (Mass). Slednji je tudi državni rekorder, a je tokrat vrgel le 71,46 metrov.

V teku na 1500 m je bil s časom 3:49,13 najhitrejši Rok Markelj (Kranj) pred Klemnom Vilharjem (Radovljica) in Matijo Rizmalom (Mass). V teku na 110 m ovire sta nastopila zgolj dva tekmovalca. Ne preveč prepričljivo je zmagal Filip Jakob Demšar (Mass) s časom 14,49 sekunde pred Tilnom Novakov (Krka). V teku na 100 m pa je bil najboljši Jernej Gumilar (Mass), ki je ugnal Gala Kumarja (Olimpija Ljubljana) in Timoteja Cvelbarja (Šentjernej).

V skoku v daljino je bil najboljši Velenjčan Dino Subašić z daljavo 7,34 metra. Drugi je bil s 7,20 metra Tan Černigoj (Mass). V skoku s palico je edini suvereno več kot pet metrov preskočil Hrvat Ivan Geronima Šerić, drugo mesto pa sta si z 4,80 metra razdelila njegov rojak Dario Prekl in Luka Zupanc (Brežice)

Izjemno tesno je bilo v moškem teku na 200 m, kjer je Andrej Skočir (Mass) za le 0,1 stotinke ugnal Roka Ferlana (Trk). Tek na 2000 m zapreke je dobil Hrvat Bruno Belčič, v metu diska pa sta slavila domača atleta Tadej Hribar z ogromno prednostjo pred Simonom Blatnikom. V skoku v višino je edini dva metra preskočil Srb Slavko Stević pred Novomeščanom Tilnom Deličem Verstovškom.

Zelo tesen obračun v ženskem teku na 100 m je dobila hrvaška tekačica Lea Bubalo, ki je za dve stotinki prehitela Dašo Kernel (Mass). Na 400 m je bila najhitrejša njena moštvena kolegica Vika Rutar, ki je tekla skoraj štiri sekunde hitreje kot tekmici iz Slovana Lee Davidović in Line Šenica.

V ženskem teku na 1500 m je bila najboljša Lea Haler (Mass) s časom 4:36,09, na 100 m ovire pa Hrvatica Lucija Grd. Najboljša Slovenka je bila na drugem mestu Lana Andolšek (Kranj), ki je zaostala 0,12 sekunde. V metu krogle pa je Čehinja Leona Vargova prehitela dve domačinki Karlo Jerič in Taro Keber. V teku na 200 m pa je bila najhitrejša Ajda Kaučič (Pmb).

Naslednja tekma mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2023 bo 8. in 9. julija ko bo na vrsti državno prvenstvo.