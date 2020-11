Razočarani slovenski rekorder pri 25 letih končal športno pot

Čeprav je star komaj 25 let, je slovenski rekorder v teku na 1000 metrov Jan Petrač sporočil, da končuje svojo atletsko pot. Za tak korak se je odločil zaradi pomanjkanja podpore in nove poškodbe, ki ga je doletela.

Jan Petrač, udeleženec evropskega prvenstva leta 2016, pri 25 letih končuje atletsko pot. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Moj cilj je bil državni rekord v teku na 1500 metrov (3:39,39 Aleša Tomiča iz leta 2002), verjamem pa, da bi lahko tekel tudi pod 3:35. Žal je sistem v atletiki tak, da finančno enostavno ni šlo. Dokler nisi v svetovni špici, životariš. Našel sem si službo, da se vsaj malo rešim finančne stiske, česar do zdaj nisem bil vajen. Treniral sem lahko le enkrat dnevno. Potem so se spomladi pojavile še težave s tetivami, ki jih vlečem že pet let. Moral bi na operacijo obeh tetiv, a ker so zaradi trenutne situacije odpovedali vse tekme, tudi evropsko prvenstvo v Parizu, kar je bil moj glavni cilj sezone, sem se odločil, da preneham s treningi. Čeprav se morda zdi, da gre za naglo odločitev, je ta v meni zorela že nekaj časa in je dobro premišljena. Ni pa bila lahka," je v pogovoru za spletno stran Atletske zveze Slovenije povedal Jan Petrač in potrdil, da končuje atletsko pot.

Najbolj je nase opozoril že kot mladinec

Za seboj pušča nekaj odličnih rezultatov, tudi državni rekord v teku na 1000 metrov. Leta 2019 je v Šamorinu na Slovaškem v disciplini, ki je na največjih tekmovanjih ne spremljamo, tekel 2:20,12 in popravil kar 27 let star državni rekord Rafka Mariniča.

Na mitingu v Velenju leta 2017. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V teku na 800 metrov je najhitreje tekel 1:47,15 in leta 2016 na svojem edinem velikem članskem tekmovanju, evropskem prvenstvu leta 2016 v Amsterdamu, v tej disciplini zasedel 28. mesto. V isti disciplini je bil leta 2017 14. na evropskem prvenstvu za mlajše člane v Bydgoszczu na Poljskem.

V teku na 1500 metrov je najhitreje, prav tako lani, tekel 3:42,01. V tej disciplini je bil leta 2015 15. na evropskem prvenstvu za mlajše člane v Talinu v Estoniji, leta 2014 pa še kot mladinec v njej močno opozoril na mladinskem svetovnem prvenstvu v Eugeneju v ZDA, kjer je bil kljub sijajni konkurenci Afričanov in tekačev iz preostalih delov sveta šesti.

Sin najuspešnejšega gluhega športnika vseh časov

Samo Petrač. Foto: Vid Ponikvar Petrač, ki že nekaj časa živi na Finskem, kamor se je preselil k dekletu, sicer prihaja iz zelo športne družine. Njegov oče je najuspešnejši slovenski gluhi športnik vseh časov Samo Petrač, ki je v smučanju na olimpijskih igrah gluhih in evropskih prvenstvih osvojil kar tri zlate, pet srebrnih in štiri bronaste medalje. Štirikrat je bil razglašen za športnika invalida leta. Leta 2001 mu je Mednarodni komite za šport gluhih podelil medaljo časti, leta 2014 pa je prejel Bloudkovo plaketo.

"Oče ima šest medalj z olimpijskih iger za gluhe, a danes nima nič od tega. Ponosen je na svoje dosežke, a vem, da je razočaran nad razvojem športne kariere. Ne želim iti po isti poti, ne želim, da me čez leta to bremeni, tako kot njega," je o tem povedal razočarani Petrač, ki pa mu je atletska pot prinesla marsikaj.

"Rezultati na koncu niso bistvenega pomena. Kar šteje so ljudje, ki sem jih spoznal, prijateljstva, ki sem jih sklenil, svet, ki sem ga videl ter disciplina in delovne navade, ki ti jih da atletika. To mi bo ostalo za zmeraj," je povedal atlet, ki se od vrhunske atletike poslavlja mnogo prekmalu. Star je komaj 25 let.