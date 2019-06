Jan Petrač izboljšal skoraj 27 let slovenski rekord na 1000 m

Z izidom sezone na svetu je zmagal Ayanleh Souleiman iz Džibutija (2:16,51), nekdanji dvoranski svetovni prvak in četrti na olimpijskih igrah leta 2016 na 1500 m.

"Rekord sem si želel izboljšati pred tekmo, to je bil moj cilj. Vedel sme, da je konkurenca dobra, pogoji so bili vrhunski. Veter se je umiril, ko smo začeli. Start je bil zvečer, ko je bilo že temno. Počutil sem se odlično, sproščeno sem tekel in sploh nisem razmišljal o času. Bil sem na notranji, prvi porogi. Malo me je bilo strah, da me ne bi zaprli, ker so imeli skoraj vsi boljše osebne rekorde na 800 ali 1500 m. Peti položaj sem osvojil kmalu po začetku in ga zadrla do cilja. Bila je res idealna tekma," je povedal Petrač.

Najverjetneje bo v četrtek tekel v Ostravi na eno miljo, kjer je njegov cilj prav tako izboljšanje slovenskega rekorda.