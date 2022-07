Glavni slovenski adut iz ZDA: Sem dobro, vse poteka po načrtih in kot mora

Trije slovenski atleti in sedem atletinj bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v Eugenu. Prvenstvo, ki je bilo zaradi olimpijskih iger v Tokiu z lanskega prestavljeno na letošnje leto, bo od 15. do 24. julija, na njem sta velika favorita za medalje tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej.

Čeh je neporažen v letošnji diamantni ligi v metu diska, Šutej pa je v zadnjih sezonah v svetovnem vrhu v skoku s palico in je svojo vrednost dokazala tudi na marčevskem dvoranskem SP, ko je v Beogradu osvojila bronasto medaljo.

"Sem dobro, vse poteka po načrtih in kot mora. Pogoje za trening imam dobre, vadba poteka na srednji šoli Springfield, ki je blizu prizorišča SP. Ko bo to odprto, bom vadil tudi tam. S trenerjem Gerdom Kanterjem sva pripotovala skupaj in dajeva poudarek na tehniki. Seveda pa ne pozabljava na vzdrževanje moči in eksplozivnosti," je zadnje dni strnil Čeh, ki je v Oregon odpotoval že na začetku prejšnjega tedna.

"Sem dobro, vse poteka po načrtih." Foto: Guliverimage Triindvajsetletni in 2,06 m visoki atlet iz Podvincev pri Ptuju ima za seboj izjemno sezono, poleg štirih zmag na mitingih diamantne lige je imel konstantne mete okrog 70 m, osebni in državni rekord je premaknil na 71,27 m. To je bil dolgo najboljši izid sezone na svetu, preden ga je z 71,47 m prehitel Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec. Čeh pred Stahlom vodi tudi na svetovni lestvici.

Reprezentanca Slovenije, 7 članic/3 člani (10): - Kristjan Čeh (disk);

- Žan Rudolf (800 m);

- Robert Renner (palica);

- Tina Šutej (palica);

- Anita Horvat (400 in 800 m);

- Jerneja Smonkar (800 m);

- Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m zapreke);

- Agata Zupin (400 m ovire);

- Lia Apostolovski (višina);

- Neja Filipič (troskok).

Tina Šutej je svojo vrednost dokazala tudi na marčevskem dvoranskem SP, ko je v Beogradu osvojila bronasto medaljo. Foto: Peter Kastelic/AZS

S tretjim izidom sezone sproščeno in pozitivno na tekmo

Deset let starejša od Čeha je Šutejeva, ki je po odličju na dvoranskem SP uspešno nastopala tudi poleti, a se njena sezona ni odvijala po načrtih zaradi težav s tetivo. "Mislim, da sem vseeno nanizala nekaj dobrih rezultatov, imam tudi tretji izid sezone na svetu, tako da grem lahko pozitivno in sproščeno na tekmo," je pred SP napovedala najboljša slovenska atletinja.

Na tekmah najvišje ravni je letos uspešno nastopala tudi Neja Filipič. V troskoku je med drugim prepričljivo osvojila zlato medaljo na nedavnih sredozemskih igrah v alžirskem Oranu s skokom krepko prek 14 m. S 14,42 m, izidom kariere, si deli 14. izid sezone med le 29 tekmovalkami iz 21 držav, ki se bodo merile na SP, ter lahko poseže v finale, sama pa si želi še kaj več.

Maruša Mišmaš Zrimšek je imela spet težave s poškodbo, ki so ji preprečile tekmovanja že lani po OI v Tokiu. Foto: Anže Malovrh/STA

Mišmaš Zrimšek na tej razdalji tako na tekmah letos še ni nastopila

Maruša Mišmaš Zrimšek je imela spet težave s poškodbo, ki so ji preprečile tekmovanja že lani po OI v Tokiu, kjer je bila šesta v finalu na 3000 m zapreke. Na tej razdalji tako na tekmah letos še ni nastopila, čeprav je imela nekaj uspešnih nastopov na drugih razdaljah. Tudi njo, ne le ljubiteljev atletike, zanima, kako se bo v takih okoliščinah znašla na tokratnem prvenstvu. Od njenega lanskega državnega rekorda 9:14.84 je bilo letos hitrejših le deset tekmovalk, ki bodo na SP.

Horvatova edina v dveh disciplinah

Edina v desetčlanski reprezentanci, ki bo nastopila v dveh disciplinah, je Anita Horvat. Na SI je osvojila dve srebrni medalji, posamično in v štafeti. Od slovenske rekorderke na 400 m ima v tej disciplini le sedem od 51 tekmovalk slabše izide sezone, 51,94 sekunde pa je dobre pol sekunde slabše od njenega rekorda (51,22). Na 800 m pa ima 25. izid sezone med 48 udeleženkami z osebnim rekordom 2:00,31.

Deset slovenskh atletov in atletinj bo nastopilo na prvenstvu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Tudi Jerneja Smonkar bo tako kot Horvatova tekla na dva stadionska kroga, v ekipo se je uvrstila kot zadnja glede na svetovno lestvico in po odpovedi nekaj tekmovalk. Od njenega letošnjega dosežka kariere, 2:02,30, je bilo po izidih sezone počasnejših šest tekmic.

Med 31 atletinjami bo v skoku v višino po zelo lepi sezoni tekmovala Lia Apostolovski. Deli si 20. izid (1,91 m). Agata Zupin ima predzadnji izid leta (56,84) med 40 tekmovalkami na 400 m ovire.

Za Robertom Rennerjem, ki je letos s 5,61 m za devet cm zaostal za svojim državnim rekordom (5,70 m), je sezona napredka, a je za njim le četverica tekmovalcev izmed 33 po izidih sezone v skoku s palico.

Žan Rudolf ima 50. izid sezone (1:48,55) v teku na 800 m, slovenskemu rekordu 1:45,15, ki ga je tekel lani in s katerim bi si delil 15. izid, se mu letos ni uspelo približati.