Po odpovedi je bila zelo razočarana

Maja Mihalinec in Luka Janežič sta bila lani izbrana za najboljša slovenska atleta leta. V sezono 2020 brez velikega atletskega svetovnega in evropskega tekmovanja vstopata iz različnih izhodišč. Mihalinčeva je imela uspešno dvoransko sezono, Janežič jo je izpustil. Drugi še nima norme za olimpijske igre, ki jo je Mahalinčeva že dosegla.

Težave s poškodbo

Tridesetletna Mozirjanka ima zaradi prilagojene vadbe v času, ko ni bilo mogoče trenirati na stadionih, nekaj zdravstvenih težav.

"Zaradi teka po pesku in drugih prilagajanj vadbe v času pandemije novega koronavirusa sem imela težave s tetivo, ki so se preselile še na kolk. Ni bilo mogoče iti niti na fizioterapijo. Pričakujem, da bom lahko glede na vse najprej tekmovala konec junija. Grozno sem bila razočarana po odpovedi letošnjega EP v Parizu, vsi smo se veselili te tekme, preden so jo francoski organizatorji že pred časom odpovedali. V tem času sem spoznala, da treniram za svoje rezultate in napredek, a vseeno upam, da bomo imeli vsaj v Sloveniji nekaj tekem," si je zaželela Mihalinčeva.

Lani je imela najboljšo sezono v karieri. Marca 2019 je na evropskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu presenetljivo nastopila v finalu na 60 metrov in bila v njem šesta. Junija je na evropskih igrah v Minsku osvojila zlato na 100 metrov. Na svetovnem prvenstvu v Dohi je že v prvem krogu kvalifikacij na 200 metrov z osebnim rekordom 22,78 sekunde izpolnila olimpijsko normo, 12. je bila nato v polfinalu (22,81).

Foto: Vid Ponikvar

Zanjo je vse lažje, ker že ima olimpijsko normo

Tudi v letošnji zimski sezoni je dobro nastopala in jo sklenila 27. februarja z zmago v Beogradu v teku na 60 metrov, ko je s 7,22 sekunde le za stotinko zaostala za osebnim rekordom. Pred tem se je izkazala na mitingih v močni mednarodni konkurenci. Ta ni dočakala letošnjega dvoranskega SP, ki je bilo v Nanjingu na Kitajskem predstavljeno na prihodnje leto. V njem bo največja tekma prav tako prestavljene olimpijske igre.

"Vesela sem, ker normo na OI že imam, vse skupaj je zame lažje. Moje življenje je zdaj namreč posvečeno le atletiki, kar pa ne pomeni, da imam veliko časa. Na primer v času, ko ni bilo mogoče potovati med občinami, sem ves čas iskala terene, kjer bi lahko tekla, ter druge načine za prilagojeno vadbo, za rehabilitacijo in sproščanje po treningih sem morala skrbeti sama. A sem imela malo manj skrbi kot sestra Katja, ki se vrača po poškodbi in se ji izteka tudi pogodba v odbojkarskem klubu v Kamniku."

Luka Janežič Foto: Peter Kastelic/AZS

Luka Janežič bo moral počakati do prihodnje sezone

Luka Janežič je zdrav in si je želel, da bi normo za OI lahko izpolnil letos, pa se je svetovna atletika odločila, da letošnje sezone ne bo upoštevala. Tako ga boj za nastop v japonski prestolnici čaka v prihodnji sezoni, v kateri upa, da se ne bo ponovila lanska. Lov na normo za SP 2019 mu je namreč spodletel, po mučnih zapletih, ko je že bil na dopustu, je vendarle odšel v Doho s posebnim povabilom mednarodne zveze. V prvem krogu kvalifikacij je s skupno 33. izidom ostal daleč od polfinala.

Bolj se bo posvečal hitrosti Foto: osebni arhiv

Letošnjo zimsko sezono je izpustil, marca lani pa je na dvoranskem EP v Glasgowu osvojil četrto mesto, a bil kot favorit za odličja zelo razočaran. V tem letu ni velikega tekmovanja, verjetno tudi ne bo veliko mednarodnih mitingov, vsaj v prvem delu bodo lahko atleti tekmovali le na domačih tekmah.

"Veseli smo, da so končno dovoljeni normalni treningi. Fitnes v Ljubljani še ni odprt, trening moči je še problematičen. A v tej sezoni ne bomo imeli pravih tekmovalnih ciljev, ni mogoče doseči norme za OI in tudi EP v Parizu letos ne bo. Bolj se bomo posvečali vadbi hitrosti, tekmoval bom na slovenskih mitingih na 200 in 100 metrov, mogoče še kdaj na 300 metrov," je pojasnil Janežič, ki tako kot Mihalinčeva trenira na ljubljanskem Žaku.