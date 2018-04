Po 33 letih spet ameriška zmagovalka maratona v Bostonu #foto #video

V hudem mrazu, vetru in dežju tudi časi na maratonu niso bili najboljši. Lindnova je zmagala s časom 2;39:54, Kavauči pa 2;15:58.

Pred petimi leti se je bostonski maraton končal krvavo . Približno tri ure zatem, ko so najboljši tekači že prečkali ciljno črto tega slovitega maratona – zmagala sta Etiopijec Lelisa Desisa in Kenijka Rita Jeptoo –, sta ob ciljni črti odjeknili dve močni eksploziji.

V moški konkurenci je drugo mesto zasedel Kenijec Geoffrey Kirui, tretje pa Američan Shandrack Biwott. V ženski sta dvakratni ameriški olimpijki Lindnovi družbo na stopničkah delali rojakinja Sarah Sellers in Kanadčanka Krista Duchene.

