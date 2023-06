Nov uspeh Anite Horvat v Švici

"Začetek je bil kar kaotičen. Vsaka izmed nas se je borila za čim boljši položaj, da bi bila na čelu. Zato je bil zelo hiter ritem v prvih 200 metrih. Uspelo se mi je kar dobro prebiti na čelo, a me je nekako prehitela švicarska tekačica. Ta se je zapletla in padla pred mano, a sem se ji izognila. Potem sem bila na prvem mestu do konca. Zmagala sem zanesljivo, s sekundo prednosti. Imam kar nekaj nesreče z izbiro tekem, zato upam, da bo naslednja v torek Turkuju na Finskem hitrejša in brez zapletov," je sporočila Anita Horvat, srebrna na letošnjem dvoranske EP v Turčiji.

Preberite še: