Nemogoče je mogoče: stoletnik izboljšal rekord na 100 metrov

Vojni veteran Lester Wright ima za seboj 80-letno atletsko kariero, ki jo je moral zaradi druge svetovne vojne za nekaj let prekiniti. Ob dosežku novega svetovnega rekorda je dejal, da vedno teče na zmago. "Če tekmuješ, moraš tekmovati na zmago, ne vem, kako lahko tečeš s ciljem zasesti drugo ali tretje mesto."

Entire stadium on their feet for Lester Wright, at 100-years-young, finishing the Penn Relays 100m in 26.34 👏

